Nicht nur bei der Entwicklung der kulturellen Aspekte der Stadt und ihres öffentlichen Raums darf die Bevölkerung mitreden, sondern auch beim Plan für eine grünere Zukunft St. Pöltens. Dafür lädt die Stadt in Kooperation mit dem Verein „Smart Pölten BürgerInnenbeteiligung“ noch in diesem Jahr zu den ersten drei von insgesamt zehn Workshops für die Stadtoasen (Anmeldung unter stp-buerger.at/mitmachen): Am Freitag, 23. November, können die St. Pöltner Ideen für eine Attraktivierung des Robinson-Spielplatzes einbringen, eine Woche später für den Schillerplatz und wieder sieben Tage danach für die Begrünung und Beschattung der Kremser Gasse.

Diese drei Projekte hat das Zukunftsbüro der Stadt mit Christoph Rauchberger und Stefan Haiderer zusammen mit der Stadtplanung und der Baudirektion nach der Auftaktveranstaltung im September aus zehn Projekten ausgesucht. Bis 2020 läuft das Stadtoasen-Projekt – im nächsten Jahr sollen die ersten Projekte umgesetzt und die nächsten sieben geplant werden. „Wir wollen mit den Bürgern grüne Oasen der Ruhe und der Lebensqualität schaffen, um die sich die eingebundenen Bürger auch kümmern wollen“, erläutert Christoph Rauchberger. Nach den Workshops werden die Ideen in Online-Diskussionen verdichtet. „Unter dem Schlussstrich steht dann ein großer grüner Kompromiss.“