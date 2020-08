Die Gemeinde Stössing plant ein innovatives Gemeindeprojekt, um die klimafreundliche Produktion von Strom voranzutreiben. Das Bürgerbeteiligungsprojekt sieht die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit Stromspeicher auf der Mehrzweckhalle vor. Das Projekt hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Klima- und Energie-Modellregion Elsbeere Wienerwald und der Energie- und Umweltagentur des Landes erarbeitet. Bei einem Info-Abend wurde es vorgestellt.

Die PV-Anlage besteht aus 36 Modulen, die zum Stückpreis von 258 Euro an Bürger verkauft wurden. „Das Vorhaben fand große Zustimmung. Noch am gleichen Abend konnten alle Anteile vergeben werden“, erklärt Bürgermeister Rupert Hobl. „Die zukunftsweisende Investition wird jährlich mit 40 Euro in Form von Stössingtalern für den regionalen Einkauf refundiert. Bei einem Zeitraum von sieben Jahren bedeutet das eine Verzinsung von rund 2 Prozent.“ Für den Ankauf des Stromspeichers, der bei Netzausfall für die Stromversorgung der Mehrzweckhalle und der Feuerwehr sorgt, gibt es noch Bausteine zu einem Preis von jeweils 3.526 Euro. Diese werden innerhalb von zehn Jahren mit Stössingtalern im Wert von 390 Euro jährlich refundiert.

Dorferneuerungsverein wird neu organisiert

Vor dem Info-Abend legte Langzeit-Obmann Karl Girsch seine Funktion beim Dorferneuerungsverein zurück. Er hat die 40-jährige Geschichte des Vereines entscheidend geprägt. Neuwahlen werden voraussichtlich im September stattfinden.