3.200 Unterschriften gegen Rewe-Lager in St. Georgen gesammelt

Mehr als 3.200 Unterschriften sammelte die Bürgerinitiative „Bodenschutz St. Pölten“ in den vergangenen vier Wochen gegen den Bau des Rewe-Zentrallagers auf einer 17-Hektar-Fläche in Hart. Damit landet das Anliegen als Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung im Juni. Nach Prüfung vermutlich am Montag, 26. Juni. Die Bürgerinitiative kritisiert den Plan für ein Rewe-Zentrallager scharf und fürchtet eine hohe Flächenversiegelung sowie eine hohe Belastung durch geschätzte 1.000 Lkw-Fahrten täglich.

"Wir fordern den Gemeinderat der Stadt St. Pölten dazu auf, seine Verpflichtungen gemäß dem NÖ Raumordnungsgesetz zu erfüllen und die betroffenen Flächen rückzuwidmen", erklärt Romana Drexler, Sprecherin der Bürgerinitiative. Der Antrag führt aus, dass das Gebiet aufgrund des fehlenden Hochwasserschutzes gemäß § 25 NÖ Raumordnungsgesetz längst in Grünland rückgewidmet hätte werden müssen.

Die Initiative appeliert auch an die Verantwortung der Stadt als Klimapionierstadt. "Bodenschutz St. Pölten" wird in den nächsten Wochen das Gespräch mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien suchen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.