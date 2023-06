Bürgermeister in Region St. Pölten: „Aufgaben werden immer mehr“

„Die Bürgermeister machen das Amt ohnehin nicht wegen des Geldes, da gäbe es leichtere Wege“, so Pyhras Bürgermeister Günter Schaubach. Trotzdem, die Erhöhung sei eine Wertschätzung. Sie hilft auch dabei, das Bürgermeister-Amt zu attraktivieren, sagt St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler. Und das sei dringend notwendig, damit sich noch Personen aufstellen lassen. Ein Nachwuchs-Politiker ist Wilhelmsburgs Neo-Bürgermeister Peter Reitzner. Er hat sich von der Aufgabe nicht abschrecken lassen: „Für mich als sehr junger Bürgermeister ist es natürlich sehr aufregend, diese Funktion ausüben zu dürfen. Mir ist bewusst, welche immense Verantwortung ich nun übernommen habe.“

Zeitpunkt lasse schiefe Optik entstehen

In einer Sache sind sich alle Bürgermeister der Region einig: Die Aufgaben sind vielfältig, die Verantwortung hoch, der Zeitaufwand ebenso. Stadler: „Der terminliche Stress, den der Alltag bereithält, sollte ausgehalten oder, viel besser noch, gemocht werden. Denn nichts ist so sicher wie der volle Terminkalender.“

Den Zeitpunkt der Erhöhung für die Entschädigung der Bürgermeister sieht Böheimkirchens Bürgermeister Franz Haunold allerdings kritisch: „Niederösterreich hinkt bei der Bezahlung der Ortschefs im Vergleich mit anderen Bundesländern hinterher. Aber für die Öffentlichkeit zeigt sich das Bild, dass die Teuerung jeden trifft, aber die Politik es sich wieder einmal richtet. Doch in diesem Fall können die Bürgermeister nichts dafür und müssen das ausbaden“, so Haunold zu der bundesweiten Initiative. Für den fehlenden Nachwuchs in der Kommunalpolitik hat der Böheimkirchner Ortschef eine simple Erklärung. „Mit der stark gestiegenen Verantwortung dieses Amtes stehst du als Bürgermeister permanent mit einem Fuß im Gefängnis. Das wollen sich nur wenige antun.“

Auch für Böheimkirchens Bürgermeister in Ruhe Johann Hell ist der Zeitpunkt der Erhöhung ungünstig gewählt. Denn wer Bürgermeister wird, wolle etwas verändern, und nicht Geld verdienen. „Das Gehalt lehnt sich an das eines Nationalratsabgeordneten an. Je nach Einwohnerzahl bekommt der Ortschef einen prozentualen Anteil, der vom Land festgelegt wird“, erklärt Hell. Mit der Gehaltserhöhung für den Nationalrat bekommen somit auch Bürgermeister mehr. Für Hell geht das in Ordnung. „Mit dem Amt sind große Verantwortung und auch Ausgaben verbunden. Für vieles stehe ich privat in der Haftung oder im schlimmsten Fall vor Gericht“, so der ehemalige Bürgermeister zu den Herausforderungen des Amtes.

Immer mehr rechtliches Wissen bräuchten die Bürgermeister, sagt Markersdorf-Haindorfs Ortschef und Nationalratsabgeordneter Fritz Ofenauer. Haftungsfragen werden komplizierter, egal ob beim Bauen oder in der Verwaltung. Die Gemeinden seien mittlerweile Serviceeinrichtungen in fast allen Lebensbereichen geworden, um die Bürgerinnen und Bürger durch die Verwaltung zu begleiten – oft auch in Bereichen, für die die Gemeinden eigentlich nicht zuständig sind. Auch die Erhebung und Meldung von Daten für andere Behörden gehört zum täglichen Ablauf mit dem entsprechenden Arbeitsaufwand. „Vor mittlerweile über 50 Jahren wurde das damals neue Gemeindeamt mit einem Büro für den Bürgermeister, einem für die Gemeindesekretärin, für die Mütterberatung und dem Gemeinderatssitzungssaal gebaut. Mittlerweile arbeiten alleine am Gemeindeamt fünf Personen.“ Damals gab es auch keine kommunale Wasserversorgung und Abwasserentsorgung; jetzt seien das eigene „Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit“.

Schaubach bestätigt: „Heutzutage ist man nicht nur Lokalpolitiker, sondern Universal-Projektmanager.“ Als Hubert Luger vor 20 Jahren Bürgermeister von Haunoldstein wurde, hätten eineinhalb Tage pro Woche für das Amt gereicht. Jetzt werde immer mehr Arbeit an die Gemeinden delegiert.

Das brauche auch mehr Stellen, sagt Reitzner. In Wilhelmsburg wurde zusätzliches Personal angestellt. Nur mit einem guten Team ließen sich die Aufgaben überhaupt stemmen, erzählen die Bürgermeister.

Eine Karenzregelung für Frauen und eine soziale Absicherung sollten in der heutigen Zeit eigentlich selbstverständlich sein, ergänzt Stadler zum Paket, das 2024 in Kraft tritt. Bürgermeisterinnen sind immer noch eine Seltenheit. In Neidling steht mit Barbara Egerer-Höld eine Frau an der Spitze nach dem Rücktritt von Stefan Klammer. Und in St. Margarethen an der Sierning sitzt Brigitte Thallauer im Chefsessel. Sie hätten ihre Kollegen damals bewogen, in die Politik zu gehen. Durch aktive Jugendarbeit könnten auch jetzt noch Leute für die Politik begeistert werden, ist sie überzeugt.

Alles in allem sind die Ortschefs aber froh über die Erfahrungen, die sie gemacht haben: „Ich kann auf fast zwanzig Jahre im Bürgermeisteramt zurückblicken und die positiven Erinnerungen überwiegen bei Weitem. St. Pölten mitgestalten zu dürfen, ist eine große Ehre und Freude“, resümiert Stadler.