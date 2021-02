Die SPÖ behält auch nach dieser Gemeinderatswahl die absolute Mehrheit und ist in der Zweiten Republik seit 1950 aus der Stadtpolitik nicht mehr wegzudenken. Dabei stellte die Partei für die Ahnengalerie der Stadtchefs, die sich über zwei Jahrhunderte zurückverfolgen lässt, erst sieben von insgesamt 31 Amtsinhabern.

Ein Blick in die Geschichtsbücher des Stadtarchivs erzählt von interessanten Persönlichkeiten und von deren Vermächtnissen, die die Stadt und ihr Gesicht über die Zeit prägten und teilweise bis heute sichtbar sind.

„Die Reihe der St. Pöltner Bürgermeister beginnt mit dem gelernten Maler und Bierwirt Johann Joseph Hackl, der im Jahre 1785 nach einer Verwaltungsänderung von Reformkaiser Joseph II. zum ersten Bürgermeister auserkoren wurde“, weiß Archivar Thomas Lösch, der im St. Pöltner Archiv das Gedächtnis der Stadt verwaltet.

34 Jahre an der Spitze der Stadtpolitik

Der dritte Bürgermeister und Wachshändler Franz Xaver Schöpfer führte das Amt von 1794 bis 1828 und ist bis heute mit 34 Jahren der am längsten dienende Stadtchef. In seiner Amtszeit wurde St. Pölten gleich zwei Mal von französischen Truppen unter der Führung von Kaiser Napoleon besetzt und das heutige Landestheater erbaut.

Eine weitere interessante Persönlichkeit der Kaiserzeit ist der exzentrische Wilhelm Völkl, der zwischen 1900 und 1905 die Geschicke der Stadt leitete. Er wurde zwar 1903 vom Gemeinderat nach mehreren Skandalen abgesetzt, feierte aber gleich im Jahr darauf erneut einen großen Wahlsieg und kehrte an die politische Spitze zurück. Wegen einer chaotischen Amtsführung und seines merkwürdigen Verhaltens wurde Völkl jedoch schon 1905 von seiner eigenen Partei zum Rücktritt gezwungen. Den Rest seines Lebens verbrachte er dann nach einem Nervenzusammenbruch in einer Heilanstalt und zeitgenössischen Berichten zufolge „in völliger geistiger Umnachtung“. In seiner Amtszeit wurde ein Elektrizitätswerk errichtet, das die Basis für die Fabriken der Voith und der Glanzstoff bildete.

Während der Monarchie bis 1919 dominierten deutschnationale und liberale Parteien die Politik der Stadt. In dieser Zeit waren durch das sogenannte Kurienwahlrecht nur Personen von hohem Stand oder mit großer Steuerleistung stimmberechtigt.

„Auch das 1907 eingeführte allgemeine Männerwahlrecht änderte daran nichts, da es nur für den Wiener Reichsrat und nicht für die Kommunalebene galt. Erst als 1919 in der Ersten Republik die erste wirklich faire Wahl abgehalten wurde, an der auch Frauen stimmberechtigt waren, begann mit Bürgermeister Hubert Schnofl der Aufstieg der Sozialdemokratie in der Ersten Republik“, so Archivar Thomas Lösch. Der gebürtige Steirer und frühere Lokführer Hubert Schnofl leitete das Amt, während St. Pölten 1922 zur Statutarstadt erhoben und die Orte Spratzern, Viehofen und Wagram eingemeindet wurden. Unter seiner Führung wurde besonders in die Infrastruktur und in den Wohnbau investiert, bis die Weltwirtschaftskrise 1930 auch die Traisenstadt traf.

Schon 1934 wurde Heinrich Raab, Bruder des späteren Bundeskanzlers Julius Raab, vom Ständestaat als Bürgermeister bestellt. Auch in der nationalsozialistischen Zeit bis 1945 und während der russischen Besatzung wurden die Stadtchefs kurzerhand eingesetzt oder nur von einem kleinen Personenkreis gewählt.

Franz Käfer wurde so mit russischer Hilfe der bisher einzige kommunistische Bürgermeister und leitete das Amt bis zur nächsten Wahl im Jahre 1950, die Wilhelm Steingötter von der SPÖ gewann.

Auffällig ist, dass sich in den Listen der Bürgermeister der heutigen Stadt beinahe nur Männer befinden. Die bisher einzige weibliche Vertreterin war Hilde Hahn, die das Amt der Bürgermeisterin von St. Georgen von 1965 bis zur Eingemeindung 1972 ausübte.