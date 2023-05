Patt im Gemeinderat: Wilhelmsburg weiter ohne Stadtchef

Im Haus der Musik nahmen Samstag in der Früh neben den vier Fraktionen auch über 20 Zuhörer Platz, um die Wahl des neuen Bürgermeisters mitzuerleben. Soweit kam es aber nicht. Wilhelmsburg ist nach zwei Abstimmungsrunden in der Sondersitzung weiter ohne Bürgermeister.

Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann hatte nach dem Misstrauensantrag gegen den bisherigen Bürgermeister Rudolf Ameisbichler und dessen Rücktritt den Vorsitz. Sie konnte vorerst 27 von Mandatarinnen und Mandatare vor Ort begrüßen. Von der SPÖ fehlte Stadtrat Dalibor Drinic, der zuletzt von einer „Intrige“ in seiner Partei gesprochen hatte, von der ÖVP Stadtrat Florian Hink. Zur Wahl standen Peter Reitzner von der SPÖ und Simon Obermayer von der ÖVP. „Es war ein interner Klubentscheid, einen Kandidaten zu stellen“, erklärt ÖVP-Stadtrat Markus Holzer. Somit gab es einen Wahlvorschlag mit zwei Kandidaten.

Während der Wahl hätte man eine Stecknadel zu Boden fallen hören, so still war es. Auch bei den Besuchern war die Anspannung spürbar. Schließlich dann das Ergebnis: Zwölf Stimmen für Reitzner, zwölf für Obermayer, zwei Stimmzettel waren leer, einer ungültig.

Also ging es laut Statuten in einen zweiten Wahldurchgang – jetzt aber mit 28 Stimmen, da ÖVP-Stadtrat Florian Hink mittlerweile erschienen war. Wieder war das Ergebnis Stimmengleichheit: 14 für Reitzner, 14 für Obermayer. „Die SPÖ und die Grünen verlassen jetzt die Gemeinderatssitzung“, sagte daraufhin Hippmann. Somit war keine Beschlussfähigkeit mehr gegeben.

Hippmann erklärte der Presse: „Der Einstand muss juristisch abgeklärt werden bei dieser Stichwahl, da beim ersten Durchgang um eine Stimme weniger war, jetzt aber eine Person, eben Hink, dazugekommen ist. Wir wollen auf der sicheren Seite sein, ob eine Fortführung möglich ist oder diese annulliert werden muss. Wir werden uns Info vom Land einholen.“

SPÖ-Bürgermeister-Kandidat Peter Reitzner mit nachdenklicher Miene. Foto: Inge Moser

„Kein guter Tag für Wilhelmsburg“, meinen die SPÖler um Peter Reitzner. „Leider ist die heutige Bürgermeisterwahl von politischen Spielereien überschattet worden. Der Misstrauensantrag gemeinsam mit den anderen Fraktionen gegen den amtierenden Bürgermeister sollte eine überparteiliche Zusammenarbeit ermöglichen.“ Jedoch sei bei der Wahl plötzlich ein Gegenkandidat von der ÖVP-Fraktion vorgeschlagen und mit Stimmen der FPÖ unterstützt worden, was die künftige konstruktive und überparteiliche Zusammenarbeit wieder zerstöre. Laut Reitzner wollte die SPÖ die politische Situation in Wilhelmsburg verbessern. „Leider wurde diese Bemühung zunichtegemacht. Es ist bedauerlich, dass politisches Kleingeld auf Kosten der Bevölkerung gewaschen und der Wählerwille nicht respektiert wird“, so Reitzner. Stimmengleichheit und die Entscheidung sodann durch Losziehung sei nicht demokratisch und auch nicht das spätere Erscheinen eines ÖVP-Stadtrates.

Die ÖVP schickte Simon Obermayer ins Bürgermeister-Rennen. Foto: Inge Moser

Simon Obermayer in seiner Stellungnahme: „Aus unserer Sicht brauchen wir einen Bürgermeister, der Verantwortung übernehmen möchte, jemanden, dem bewusst ist, dass dies dringend für Wilhelmsburg übernommen werden muss und auch tatsächlich in der Lage ist, in einem Maße das zu tun, was für die Stadtgemeinde angemessen und dringend notwendig ist“.

FPÖ-Gemeinderat Christian Brenner betont: „Die SPÖ und die Grünen haben die Sitzung gesprengt – das war für uns eine juristische Ausrede“.

Die nächste Sitzung erfolgt in den kommenden zwei Wochen. Die Ausgangsposition für weitere Rechenbeispiele bleibt gleich. Die SPÖ hält derzeit 13 Mandate, die ÖVP 11, die Grünen 3 und die FPÖ 2. Spannend ist damit auch, für wen sich der bisherige Bürgermeister entscheidet.

