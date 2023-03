Stössing unter neuer Führung

Die durch die Abwahl von Rupert Hobl notwendig gewordene Neuwahl des Bürgermeisters von Stössing ging programmgemäß über die Bühne. Mit 11 zu 4 Stimmen wurde der bisherige ÖVP-Vize Christian Walzl zum obersten Stössinger gewählt. Neuer Vize ist der SPÖ-Mandatar Günter Illmayer, neu in den Gemeindevorstand rückt als geschäftsführender Gemeinderat Florian Hochecker nach. Das nach dem Ausscheiden von Franz Faix Ende letzten Jahres frei gewordene Gemeinderatsmandat wurde mit Christoph Matzunski nachbesetzt.

Christian Walzl hat das Francisco Josephinum in Wieselburg absolviert, ist verheiratet, hat drei Kinder und ist seit 1986 im Landesdienst tätig. Dem Gemeinderat gehört er seit 2000 an, im Jänner 2018 wurde er zum Vizebürgermeister gewählt. „In meinem Beruf versuche ich immer, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten passen. Ich werde mich bemühen, meine Erfahrungen unserer Gemeinde und ihren Bürgern zugute kommen zu lassen“, so Walzl.

Hobl nun offiziell aus Partei ausgetreten

Bedauern herrscht beim früheren Bürgermeister Rupert Hobl, dass die ÖVP seinem Wunsch nach Neuausrichtung nicht gefolgt ist und die Sorgen und Nöte der Bürger nicht nach oben tragen will. „Es war nicht leicht zu verstehen, dass man nicht wegen Verfehlungen, sondern aus rein parteipolitischen Überlegungen seine Berufung verliert“, so Hobl, der auch die Installierung eines Bauausschusses im Vorjahr politisch motiviert sieht. „Damit sollten ein Baustopp beim Dorftreff verhängt und die Inbetriebnahme der PV-Anlage auf der Mehrzweckhalle verhindert werden“, so Hobl, der seine ÖVP-Mitgliedschaft gekündigt hat.

