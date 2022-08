Die besten Feuerwehren sind gekürt

Werbung

Sportliche Spitzenleistungen zeigten Feuerwehren aus ganz Österreich in der NV-Arena. 347 Bewerbsgruppen mit über 3.000 Mitgliedern kämpften beim Löschangriff und beim Staffellauf um die Plätze. Bei der Siegerehrung am Abschlusstag des Bundesfeuerwehrleistungsbewerbs könnten vor allem die Teams aus Oberösterreich jubeln. Hinterschiffl 1 holte sich nach dem Siegerpokal des erstmals ausgetragenen Bundes-Fire-Cup auch den obersten Stockerlplatz im Bewerb „Bronze ohne Alterspunkte". In der Wertung „Bronze mit Alterspunkten“ gewann Redleiten 1, bei den Damen Julbach und bei „Silber mit Alterspunkten“ führte Schweinsegg-Zehetner 3 einen oberösterreichischen Dreifachsieg an.

Die Gruppen aus NÖ konnten aber ebenfalls durchaus glänzen. Nach drei Top-Ten-Plätzen im Bundes-Fire-Cup gab es auch bei der Siegerehrung am Sonntag Stockerl- und Top-10-Platzierungen. Trattenbach holte im Bronze-Bewerb ohne Alterspunkte Platz vier, Bischofstetten 2 Platz neun. In "Bronze mit Alterspunkten" wurde Weigelsdorf 2 Zweiter und Thallern 2 Dritter. Unter die besten Zehn schafften es außerdem Oberkreuzstetten 1, Kirnberg und Etzen. In Silber ohne Alterspunkte sind Großharras 1, Krenstetten 2 und Inning 1 vorne dabei, in Silber mit Alterspunkten Kottingneusiedl 2, Jedenspeigen 1 und Eichhorn 3. Als bestes Damenteam aus NÖ kämpfte sich Maria Raisenmarkt auf Platz sechs.

Lob für Leistungen und die Veranstalter in St. Pölten

Die Leistungen würdigte mit zahlreichen Ehrengästen bei der Siegerehrung auch Innenminister Gerhard Karner: „Herzliche Gratulation zu den Leistungen im Bewerb und zu den Leistungen das ganze Jahr. Wir sind stolz auf unsere Feuerwehren!“ Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte nach seinem Bergunfall per Videobotschaft. "Ihr alle seid Sieger!", so Feuerwehrpräsident Robert Mayer zu den Teilnehmern. Und er dankte dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich und der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten unter der Leitung von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sowie Bürgermeister Matthias Stadler für die Ausrichtung der Veranstaltung. Stellvertretend für das gesamte Bewerterteam ging der Dank des Präsidenten zudem an Hannes Niedermayr und Toni Weiss für die "faire Bewertung und problemlose Bewerbsabwicklung“.

„Die Feuerwehr kann begeistern und schafft es immer wieder, Menschen zu motivieren, sich freiwillig zu engagieren. Es ist ein Verdienst der Freiwilligen Feuerwehren, dass wir den Menschen in unserer Republik Sicherheit bieten können“, hatte bei der Siegerehrung des Fire-Cups tags zuvor bereits Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont.

