Tausende Feuerwehrleute in St. Pölten

Wochenlang haben Freiwillige Feuerwehrleute für die Vorbereitung des Mega-Events gearbeitet, unter anderem ein Festzelt für bis zu 1.500 Gäste errichtet. Seit heute ist die NÖ Landeshauptstadt nun Feuerwehr-Hauptstadt. Im Zelt neben der NV-Arena wird bereits gefeiert. Morgen, Samstag, wird um 8 Uhr der 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb im St. Pöltner Stadion offiziell von Feuerwehrpräsident Robert Mayer mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bürgermeister Matthias Stadler eröffnet. 350 Gruppen mit über 3.000 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern aus ganz Österreich, Südtirol und Bayern werden dann die schnellste Feuerwehr Österreichs ermitteln.

„Das Bewerbswesen hat bei den österreichischen Feuerwehren eine lange Tradition. Geschwindigkeit spielt sicher eine Hauptrolle, aber auch die Geschicklichkeit und Konzentration dürfen nicht vernachlässigt werden, denn Fehlerpunkte können einer Gruppe den Sieg kosten. Die ersten Plätze liegen oft innerhalb einer Sekunde, deshalb muss jeder Handgriff sitzen“, weiß Bundesbewerbsleiter Hannes Niedermayr. Auf Spitzenleistungen freut sich auch der Feuerwehrpräsident: „Die sportliche Aktivität und das Beherrschen detaillierter Abläufe sowie genauer Handgriffe stehen im Vordergrund. Durch das monatelange Training werden aber auch der Teamgeist und das Miteinander gefördert, was wiederum für den Einsatz von besonderer Bedeutung ist", betont Robert Mayer. Denn nur wenn man seine Kameradinnen und Kameraden sehr gut kenne, können man sich auch in Extremsituationen auf sie verlassen.

Spitzenleistungen, DJ Ötzi und Premiere

Die einzelnen Gruppen treten in zwei Disziplinen an: Löschangriff und Staffellauf. Neben den Bewerben gibt es ein interessantes Rahmenprogramm mit Leistungsschau, Festbetrieb und weiteren Konzerten. Der Bewerb wird bis etwa 18.30 Uhr dauern. Danach wird DJ Ötzi dem Publikum einheizen. Um 19.30 Uhr gibt es noch eine Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Bewerbe wird ein Bundes-Fire-Cup veranstaltet, bei dem die besten Gruppen gegeneinander antreten werden. Bei der Siegerehrung zum Cup direkt danach werden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Feuerwehrpräsident Robert Mayer und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die Preise überreichen. Abgeschlossen wird der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb am Sonntag, 28. August, um 10 Uhr mit der großen Schlussfeier und Siegerehrung im Stadion mit Innenminister Gerhard Karner.

