Zum bereits fünften Mal lockt die Kinderspielstadt mit einem bunten Angebot für Familien in den St. Pöltner Dom. Spiel und Spaß garantieren 30 Stationen, an denen Sport, Geschicklichkeit und spielerisches Lernen – etwa über die Blaulichtorganisationen, Konsum und Arbeit - am Programm stehen. Ermöglicht und betreut werden diese von rund 500 Freiwilligen, darunter auch Schüler der Bundeslehranstalt für Elementar- und Sozialpädagogik.

Einfach so können die einzelnen Stationen aber nicht durchlaufen werden - dafür braucht es (Spiel-)Geld. „Die Kinder bekommen ein Startkapital, das müssen sie sich einteilen, an einigen Stationen können sie auch etwas verdienen – dabei lernen sie unheimlich viel“, erklärt Anita Nussmüller von der Fachstelle „Beziehung – Ehe ­ Familie“, die die pädagogische Leitung innehat. Beim Spiel-Geld bleibt es dann aber auch: „Der Nachmittag ist völlig kostenlos“, stellt Matthias Weiländer vom Stadt-Marketing, der Trägerorganisation der Veranstaltung, klar.

Eine Anmeldung ist für die Kinderspielstadt keine erforderlich, eine Begleitperson ist besonders für jüngere Kinder erwünscht.