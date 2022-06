Tierischer bis technischer Ferienspaß in der Region St. Pölten

Werbung

Damit der Sommer für den Nachwuchs spannend und für die Eltern entspannend wird, gibt es im Bezirk St. Pölten zahlreiche Angebote zur Bespaßung in den Schulferien.

Schildkröten- und Eidechsen-Fütterung im Museum

In der Landeshauptstadt selbst hat das Museum NÖ in bewährter Manier einiges auf die Beine gestellt. Im Juli und August lockt die Museumsakademie jeden Dienstag von 10 bis 11.30 Uhr junge Forschende von sieben bis zwölf Jahren.

Jede Woche wechselt das Programm. Jeden Dienstag um 14 Uhr werden abwechselnd die Europäischen Sumpfschildkröten oder die Smaragdeidechsen und Würfelnattern im Museumsgarten gefüttert. Im Anschluss folgt eine Tour zu den Terrarien und Aquarien. Jeden ersten Sonntag im Monat öffnen sich im Museumsgarten Kreativ- und Bastelstationen von 13 bis 17 Uhr.

Forschergeist ist auch in der New Design University gefragt. Von 4. bis 6. Juli können Sechs- bis 14-Jährige bei Workshops die Kunst des 3D-Drucks, des Buchbindens oder Radiomachens und mehr lernen. Anmeldung für das kostenlose Angebot unter www.kinderunikunst.at .

Kreativ geht es genauso bei der WIFI NÖ Kids Academy zu. Im WIFI k önnen von 25. Juli bis 5. August Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren in die Welt der handwerklichen und kreativen Berufe eintauchen. Die Workshops finden von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr statt. Auch eine tageweise Anmeldung ist möglich.

„Die Kinder und Jugendlichen arbeiten in einer echten Werkstatt, in der während des normalen Kursbetriebes Meister oder Lehrlinge ausgebildet werden. Angeleitet werden sie von echten Profis aus der Branche, die ihre Begeisterung an die jungen Menschen weitergeben“, erzählt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Kinder mit technischem Interesse kommen diesen Sommer wirklich voll auf ihre Kosten. Denn auch die HTL lädt zu Schnuppertagen. Schülerinnen und Schüler der 2. oder 3. Klasse NMS oder AHS lernen in der Sommer-HTL das Ausbildungsprogramm kennen. Von 29. August bis 2. September werden jeweils von 8 bis 13 Uhr Workshops zu spannenden Themen wie Industrierobotern, Abfallanalyse, Programmieren etc. angeboten.

Die Stadt St. Pölten verweist auf eine Kooperation mit der Abteilung Kunst und Kultur des Landes. Durch sie besteht die Möglichkeit, die Museen der NÖKU mit den Ferienbetreuungsgruppen bei freiem Eintritt zu besuchen. Darüber hinaus wird ein Pool an Referentinnen und Referenten aus den Talenteschmieden und Kreativakademien zur Verfügung stehen, um das kreative Potenzial der Kinder in Workshops zu fördern.

Viel Programm im Bezirk von Eselwandern bis Blasmusik

In Wilhelmsburg sind viele Firmen, Vereine und Institutionen wieder beim stark frequentierten Ferienspaß mit dem Ferienpass der Stadtgemeinde dabei.

Auf www.ferienspass-wilhelmsburg.at sind die Anmeldungen ab Donnerstag, 9. Juni, möglich. Jeweils 13 Termine im Juli und August sowie September sind aufgelistet. Es geht von Kursen der Polizei über sportliche Aktivitäten von der Jägergilde bis zur Pfarre und vielem mehr.

Die Marktgemeinde Karlstetten führt in der Zeit von 8. bis 12. August eine eigene „Erlebniswoche für Kinder“ in Karlstetten durch. Die Anmeldung erfolgt am Gemeindeamt.

In Böheimkirchen bietet die Gemeinde im Sommer fünf Events für Kinder an. Ausflüge gehen in den Tierpark Haag und zu „Seil & Boden“ nach St. Veit an der Gölsen. Weiters werden eine Kräuterwanderung, ein Sicherheitstag mit Rettung, Feuerwehr und Polizei und ein Fashion-Tag im Bökiz angeboten. Nähere Infos und Anmeldung auf der Gemeinde.

Das Ferienspiel in Kasten lockt mit Live-Probe der Blasmusik, Rätselrallye durch Kasten, Kräuter-, Esel- und Bienenwanderungen, Führung durch die Pfarrkirche, Feuerwehr-Challenge, einer Nacht mit dem Jäger, Infotagen von Polizei und Rettung, Radfahrkurs, Beachvolleyball für Kids, Bogenschießen, einem Tag am Bauernhof und einem Theaterworkshop. Außerdem ist Anfang August ein Jungscharlager geplant. Nähere Infos und Anmeldung auf der Gemeinde.

In Michelbach ist am Samstag, 16. Juli, ab 14 Uhr ein Spielefest am Sportplatz geplant, bei dem die lokalen Vereine verschiedene Aktivitäten für den Nachwuchs anbieten.

Spiel und Spaß in Pyhra bietet die Ferienaktion von 1. bis 26. August. Von Montag bis Freitag werden Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren beaufsichtigt und erleben bei Ausflügen, Workshops und Sporteinheiten täglich Neues.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.