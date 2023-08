Kinderspielstadt findet erneut zum Weltkindertag in St. Pölten statt

Mindestens 300 Personen sind heuer wieder für die Kinderspielstadt im Einsatz. Nur durch das Engagement der Firmen und der Sparkasse, der Familienorganisationen und der Studierenden der Sozialpädagogik ist die Umsetzung dieses Mega-Event am 23. September von 13.30 bis 17.30 Uhr umsetzbar. „Hinter dem Begriff Kinderspielstadt steht die Idee, Kinder an das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben einer Stadt heranzuführen“, sagt Matthias Weiländer, Geschäftsführer der Marketing St. Pölten GmbH. „Die Gäste erleben eine Stadt für Kinder mit allem, was eine funktionierende Stadt braucht: Wirtschaft, Verkehr, Blaulichtorganisationen, Sportvereine, Kunst und Kultur. Und so wie im wirklichen Leben kostet alles Geld – im Falle der Kinderspielstadt Holzmünzen, die bei jeder der Stationen ausgegeben oder dazu verdient werden können.“

40 Stationen erwarten die Kinder im Domareal und im Sparkassenpark

Im Domareal und im Sparkassenpark erwarten die Kinder 40 Stationen, wo sie unter fachlicher Anleitung die Arbeit verschiedener Berufe verrichten können. In den Höfen und Gärten des Domareals laden beispielsweise Maurer, Tischler, Fliesenleger, Installateure, Köche und Bauern zur Mitarbeit ein. In bewährter Weise dürfen sich Kinder als Polizisten üben, werken, auf Pferden reiten, Sportarten erproben oder sich bei Massage und Darbietungen der Musikschule entspannen. Neu sind die Kunstangebote der St. Pöltner Museen, das Papierschöpfen mit der Emmaus, der interkulturelle Naschplatz und die Einladung, sich als Balletttänzer zu versuchen.

Buntes Programm wartet auch im Sparkassenpark auf die Kinder: Ob Reifen wechseln oder Ölstand prüfen, Blumen pflanzen oder Erde schaufeln, Rauchfänge kehren oder das Land vermessen, es wird den Kindern garantiert Spaß machen, diese Arbeiten zu verrichten. Selbstverständlich darf auch Fußball gespielt, Pétanque ausprobiert oder Football trainiert werden.

Online-Anmeldung erforderlich

Zum Besuch der Kinderspielstadt ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Das Anmelde-Portal ist ab Samstag, 16. September 2023, 12 Uhr geöffnet und schließt am Donnerstag, 21. September um Mitternacht. Der Eintritt ist frei. Die Zutrittserlaubnis kommt per SMS und wird bei den Eingängen (Domplatz, Bischofsteich, Sparkassenpark) kontrolliert.

Für Fragen zur Online-Anmeldung ist von 18. bis 21. September von 8 bis 16 Uhr eine telefonische Hotline eingerichtet: +43664 610 00 65.