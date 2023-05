Musikschulen im Bezirk St. Pölten zeigen, was sie drauf haben

Freitag, 5. Mai

Musikschule der Landeshauptstadt St. Pölten: Preisträger:innen Konzert im Festsaal der Musikschule von 19 bis 21 Uhr

Gemeindeverband der Musikschule Prinzersdorf

Die Bremer Stadtmusikanten in der Volksschule Geresdorf von 8.30 Uhr

Die Bremer Stadtmusikanten in der Volksschule Haunoldstein von 10 Uhr

Die Bremer Stadtmusikanten in der Volksschule Hafnerbach von 10.30 Uhr

Ab 11 Uhr Rock- & Pop-Workshop mit den NMS-Schülern im Proberaum der Musikschule Prinzersdorf

Ab 14 Uhr Unterricht zum Anfassen im gesamten Schulgebäude der NMS Prinzersdorf mit Infos und Möglichkeit der Voranmeldung

14 bis 16 Uhr Pop- & Rock-Mitmachworkshop im Proberaum der Musikschule Prinzersdorf

16 bis 16.30 Uhr Instrumental- und Gesangsdarbietungen, Vorführung vom Ensemblestück „DJ Flautino“ in der Musikschule Prinzersdorf

16.30 bis 17 Uhr Vorstellung der Bläserklasse Markersdorf in der Musikschule Prinzersdorf

18 bis 19 Uhr Konzert der Musikschul-Juniors in der Musikschule Prinzersdorf

Gemeindeverband der Regionalmusikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten

Um 19 Uhr musikalischer Empfang von Gästen aus der Partnergemeinde Böhmenkirchen (D) und ihren Gastfamilien. Vier Ensembles der Musikschule Böheimkirchen spielen beim 'Feuerwehrhaus auf.

Samstag, 6. Mai

Gemeindeverband der Musikschule Perschlingtal

"Musik-Marathon" in Pyhra: Die Musikschule Pyhra spielt drei Konzerte verteilt auf Nachmittag und Abend im Haus der Musik in Wald: "Startschuss": 16.3 bis ca. 17.15 Uhr, "Überholmanöver": 18 bis ca. 18.45 Uhr und "Zielsprint": 19.30 bis ca. 20.15 Uhr.

Musikschulverband Dunkelsteinerwald

Ensemblekonzert von 16 bis 17.30 Uhr in der Pfarrkirche Karlstetten

Musikschule der Stadt Wilhelmsburg

Musikschule goes Parkbad: Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wilhelmsburg laden zum Konzert in besonderem Ambiente. Groovige Töne ertönen von 16 bis 17 Uhr im Parkbad in Wilhelmsburg. Wem von den flotten Rhythmen heiß wird, springt einfach ins kühle Nass!