Straßenkünstler verzaubern bei „Bravissimo!“ die Landeshauptstadt

Das Bravissimo kommt wieder. Im Vorjahr feierte das Straßenkunstfestival seine fulminante Premiere. Heuer gibt es erneut ein buntes Programm mit insgesamt 72 Shows in der St. Pöltner Innenstadt. Am Freitag, 15., und Samstag, 16. September, zeigen 12 Künstlerinnen und Künstler, davon zwei Musikbands, aus 15 Nationen, was sie drauf haben. Eröffnet wird am Freitag um 14 Uhr mit einer Parade durch die Innenstadt. Von 15 bis 23 Uhr werden Shows geboten. Am Samstag geht’s schon ab 12.30 Uhr mit der Eröffnungsshow der Union Sportakrobatik Krems los. Die Shows der Straßenkünstlerinnen und -künstler gibt es von 13 bis 23 Uhr.

„Das Festival bringt auch heuer wieder internationale Gäste nach Niederösterreich“, freut sich der künstlerische Leiter Tobias Hundertpfund, der mit seiner Agentur ‚Zeitenwanderer‘ für das Booking der Künstler verantwortlich ist. Die Kunstschaffenden treten ohne Gage auf, werden also vom Publikum direkt ‚bezahlt‘. Es gehört eben zur Straßenkunst, neben dem Applaus auch Hutgeld zu spenden. Bei der Tourismusinfo St. Pölten gibt es während der Veranstaltung die Möglichkeit Geld zu wechseln.

Geboten wird neben den Shows auch ein buntes Rahmenprogramm für groß und klein. Walking Acts sind auf Stelzen in der Innenstadt unterwegs, stehen für Selfies zur Verfügung und werden die Gäste zum Mitmachen animieren.

„Wir haben mit dem ‚Bravissimo‘ eine Veranstaltung mit internationalem Flair nach St. Pölten geholt. Der Erfolg aus dem Vorjahr hat uns Recht gegeben, der Andrang war enorm, daher ist für uns eine Fortsetzung nur die logische Folge“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler über das nächste Bravissimo in St. Pölten. Auch der Leiter des Veranstaltungsservice Michael Bachel freut sich: „Mit dem fertigen Domplatz haben wir neben dem Rathausplatz eine perfekte zweite große, weitläufige Fläche dazubekommen, die wir heuer veranstaltungsseitig sehr gut brauchen können.“