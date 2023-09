Wilhelmsburger Ferienspaß im Finale

Bei leichtem Regen ging die Wanderung mit Medizinmann Gert Dieterich und Kräuterhexe Nina Buder an der Traisen entlang zum Spielplatz in der Wasenmühle. Dabei wurden entlang des Weges einige Kräuter gesammelt. Nach einer kurzen Stärkung marschierte die Gruppe über die Traisenwehr in den Stadtpark. „Hier fanden wir vor allem Bäume wie Kastanie, Linde, aber auch Misteln, die in der Heilkunde Anwendung finden“, so der Medizinmann. Anschließend in der Apotheke wurde aus den Kräutern ein leckerer Aufstrich fabriziert, die gesammelten Pflanzenteile zum Basteln und als Malvorlage verwendet – das alles machte den Kindern viel Spaß.

Interessant gestaltete sich der Ferienspaß „Flusswanderung“ von den Grünen an der Traisen mit Veronika Mayerhofer. Die Biologin erklärte etwa die Entstehung des Flusses anhand von Magnettafeln und die Unterscheidung Lebensraum Fluss und See. Dabei galt es zu erraten, welche Tiere, wo hingehören. Zum Programm gehörten Beobachtungen an der Traisen mit Becherlupe und Netz von den Grünen, aber auch Fischen nach Insektenlarven, Jungfischen und Flusskrebsen so wie die Bestimmung der Gewässergüte der Traisen. „Viel Spaß, Schwimmen in der Traisen und eine Urkunde zum Flussforscher rundeten unser vielseitiges Programm ab“, so Mayerhofer.

Mit dabei Julia Bayrak und Bernhard Higer von den Grünen hinten Mitte), Herta Moser (l. vorne) Christoph Dachauer, Regina Schmid und Veronika Mayerhofer (re.) Foto: Stadtgemeinde

Bei der ÖHV-Hundeschule traten die Kinder mit den hübschen und gelehrigen Vierbeinern mit Hilfe einiger Erwachsenen von der Hundeschule in Aktion. „Wir hatten einen Stationenbetrieb mit Zeichnen und Basteln unter Herta Moser. Es wurden Tricks mit unseren Hunden gemacht, da gab es etwa ein Stöbern nach Gegenständen für Kinder und Hunde, aber auch einen Wettlauf zwischen Mensch und Tier sowie ein Kinderversteck, das die Hunde ausfindig machen mussten. Anschließend wurden alle mit einem kleinen Geschenk belohnt“, erzählt Obmann Karl Schleifer.

Bei der ÖHV-Hundeschule gab es einen Stationenbetrieb mit unterschiedlichen Aufgaben. Foto: privat

Wie immer beim Ferienspaß setzten die Pfadfinder den Schlusspunkt der vielen Aktivitäten. „Dabei schnupperten die Kinder „Sommerlagerluft“, erzählt Marisa Fedrizzi von den Pfaderern. Es gab Steckerlbrot vom Lagerfeuer, die Kinder knüpften Weberknoten, gestalteten mit Nägeln und Schnur Bilder, probierten Geheimschriften aus. Ein Ruf zu Beginn, ein Lied zum Abschluss rahmten das Programm ein, bei welchem alle mit Feuereifer dabei waren und alle sich einig waren: Die Zeit verging wie im Flug!