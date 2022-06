St. Pölten fährt öffentlich ganz gut: Viel Zufriedenheit, auch Kritik

Werbung

Viele Wege führen nach St. Pölten. Und von St. Pölten weg. Besonders heiß diskutiert wird momentan der Pendelzug von und nach Wien. Starke Reisetage sind außerdem Feiertage wie Fronleichnam.

Von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, stockt die ÖBB das Angebot deswegen mit mehr Verbindungen und Garnituren auf.

Zu Fronleichnam verstärkt die ÖBB ihr Angebot. Foto: ÖBB / Robert Deopito

„Die erhöhten Sitzplatzkapazitäten sorgen ebenso für eine entspannte Fahrt wie frühzeitige Sitzplatzreservierungen. Diese empfehlen wir jedenfalls weiterhin“, sagt ÖBB-Vorständin Sabine Stock.

Wer überfüllten Zügen entgehen will, muss meist aber nur den richtigen Zeitpunkt und Bahnhof wählen, wissen regelmäßige Pendlerinnen und Pendler. Entweder mit dem Cityjet-Express der ÖBB oder mit der privaten Westbahn geht es vom Westbahnhof mit genügend Platz in die Landeshauptstadt.

Die Westbahn betont auch: „Kein Zug wurde in den vergangenen zehn Jahren wegen Überfüllung geräumt“, sagt Unternehmenssprecherin Ines Volpert. Die Westbahn wirbt deswegen mit einer „Mitfahrgarantie“.

Traisentalbahn soll elektrisch werden

Überregional weiter fahren von St. Pölten beispielsweise die Traisentalbahn und die Mariazellerbahn. Während die Himmelstreppe als Tourismusmagnet gilt, wird bei den alten Dieselloks der Traisentalbahn schon länger über eine Attraktivierung gesprochen. „Wir werden die Strecke ausbauen und elektrifizieren“, hieß es dazu von Landesrat Ludwig Schleritzko.

Bei der NÖN-St.-Pölten-Online-Umfrage hat sich gezeigt, die Anbindung an überregionale Öffis scheint ganz gut anzukommen. 30,91 Prozent der Teilnehmenden schätzen sie als sehr gut, 43,46 als eher gut ein.

Noch besser bewertet sogar die innerstädtischen Öffis: 35,79 Prozent finden sie sehr gut, 43,67 Prozent eher gut. 233 Personen haben zum Thema Mobilität und Verkehr offene Antworten abgegeben.

Dabei zeigte sich ein Muster. Neben der ab und zu aufpoppenden Idee einer Straßenbahn kommt immer wieder der Wunsch nach dichterer Taktung, vor allem in den Süden und weiter ins Traisental, sowie nach einer besseren Abstimmung mit Schul- und Zugzeiten. Darauf angesprochen verweist die Stadt auf das gute Angebot mit mehreren Linien nach Spratzern und Regionalbussen sowie Zügen nach St. Georgen und weiter.

Eine Abstimmung mit den Schulen sei schwierig, da sie unterschiedlich anfangen und aufhören. „Am Morgen sind aber praktisch zu allen Schulen Verstärkerbusse eingesetzt, die sich an den Schulbeginnzeiten orientieren“, sagt Magistratssprecher Heinz Steinbrecher. Die Busse am Bahnhof seien so weit wie möglich mit Zügen koordiniert.

Einige meinten bei der Umfrage, die Busse würden oft leer fahren und kleinere Busse wären besser. Dagegen hält Steinbrecher: „Die Zwölf-Meter-Busse benötigen wir, um in den Spitzenzeiten möglichst viele Kunden aufnehmen zu können.“

Ein Umstieg in nachfrageschwächeren Zeiten auf kleinere Busse sei ökonomisch nicht vertretbar: „Es würde bedeuten, dass man die doppelte Buszahl anschaffen müsste und zusätzliche Lenker, die die kleinen Busse zur Endhaltestelle bringen und mit den großen Bussen zurück in die Garage fahren. Und zu Mittag würde dasselbe Spiel in die andere Richtung ablaufen.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.