26-Jährige wird neue Einsatzleiterin für St. Pölten Stadt

Die Caritas Sozialstation St. Pölten Stadt hat mit Nathalie Hochgerner eine neue Einsatzleiterin. Nathalie Hochgerner ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und war zuvor stellvertretende Einsatzleiterin. Die 26-Jährige leitet zukünftig gemeinsam mit Einsatzleiter Martin Kubanek die Station in einer Doppelführung und folgt damit Susanne Brunner nach, die sich in die Pension verabschiedet hat.

Ein herzliches Willkommen gab es für die junge Frau nicht nur von ihrem Kollegen Kubanek, sondern auch von den Leitern der anderen Bereiche, wie Regionalleiterin Elena Steinmaßl, Pflegeleiterin Elisabeth Hirnschall und Bereichsleiterin für Familie und Pflege, Karin Thallauer.

„Menschen in ihrem familiären Umfeld zu pflegen und zu betreuen, ist für mich der schönste Beruf der Welt. Gemeinsam mit Martin Kubanek und unserem Team in St. Pölten möchte ich auch zukünftig die bestmögliche Pflege und Betreuung für unsere Kundinnen und Kunden sicherstellen“, so Hochgerner, die schon in ihrer Jugend durch den Beruf ihrer Mutter die Liebe zur Pflege gefunden hatte.

Die Caritas Sozialstation St. Pölten Stadt wurde vor 40 Jahren gegründet. Heute betreuen und pflegen 26 Mitarbeiterinnen rund 70 alte und kranke Menschen zu Hause in unterschiedlicher Intensität. Dabei leisten sie jährlich rund 15.000 Einsatzstunden und legen rund 110.000 km zurück. Die Sozialstation St. Pölten Stadt ist für das Betreuungsgebiet Stadtgebiet St. Pölten, Prinzersdorf, Gerersdorf, Markersdorf und Hafnerbach zuständig.