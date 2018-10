Ein Teil der AbsolventInnen wird die Teams des Mobilen Hospizdiensts der Caritas der Diözese St. Pölten unterstützen und ehrenamtlich mitarbeiten.

Ehrenamtliche HospizbegleiterInnen begleiten Menschen im letzten Lebensabschnitt, sie schenken Zeit und Zuwendung und entlasten Angehörige. In der Ausbildung lernen sie in 160 Stunden die Grundlagen aus allen relevanten Fachbereichen: Sie setzen sich mit Möglichkeiten und Grenzen in der Begleitung von sterbenden Menschen und ihren Angehörigen auseinander, reflektieren den persönliche Umgang mit dem Tod, beschäftigen sich mit pflegerischen Grundlagen, rechtlichen Rahmenbedingungen, ethischen und spirituellen Fragen.

Der nächste Lehrgang startet am 22. März 2019 im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten und umfasst 8 Module mit insgesamt 160 Stunden.

Ein Infoabend dazu findet am 20. November 2018 um 19:00 im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten statt.

Information und Anmeldung:

Christine Umgeher, 0676/83844635, hospiz@stpoelten.caritas.at

https://www.caritas-stpoelten.at/mobileshospiz