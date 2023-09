Casting-Show Markersdorferin Lucie Fadinger bei „The Voice of Germany“ dabei

Lucie Fadinger, Sängerin bei Traincorn und Rammelhof, möchte bei "The Voice of Germany" mit ihrer Stimme brillieren und die Coaches überzeugen. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski;

„The Voice of Germany“ geht in die 13. Runde. Lucie Fadinger aus Markersdorf-Haindorf, die bereits bei der NÖN-Talente-Show überzeugte, ist in der Staffel dabei. Ausgestrahlt wird ihr Auftritt am Sonntag, 24. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben Austria. Ob sie es in eines der begehrten Teams schaffen wird?

Drei Videos und ein paar Tonaufnahmen hat Lucie Fadinger (37) für ihre Bewerbung für die deutsche Casting-Show „The Voice of Germany“ geschickt. „Eigentlich habe ich dabei gar nicht so nachgedacht, einfach gesendet“, erzählt die leidenschaftliche Sängerin, die als mobile Krankenpflegerin arbeitet und in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne singt. Gemeinsam mit ihrer Hard-Rock-Band „Traincorn“ und der Satire-Rock-Band „Rammelhof“ steht sie immer wieder gerne auf der Bühne. Erste Bühnenerfahrung machte die 37-Jährige allerdings bei der Show „NÖN sucht das größte Talent“. „Ich bin herumgehüpft wie ein Känguru“ Ihre Einsendungen für „The Voice of Germany“ haben überzeugt, die junge Markersdorf-Haindorferin wurde zu Aufzeichnungen nach Deutschland eingeladen. Im ersten Moment, als sie davon erfahren hat, konnte sie ihr Glück kaum fassen. „Als ich die Nachricht bekommen habe, bin ich herumgehüpft wie ein Känguru. Nur ganz wenige schaffen es bis dahin. Es ist eindeutig ein großer Traum in Erfüllung gegangen“, beschreibt sie ihre Gefühlslage. Ausstrahlung am 24. September Für Fadinger folgte eine Reise nach Berlin zu den Aufzeichnungen. „Zum Glück waren da viele Gleichgesinnte, mit denen man, wenn man gerade nichts zu tun hatte, gemeinsam Zeit genießen konnte. Da ich aus Österreich bin, war ich länger dort, um nicht hin- und herfliegen zu müssen. Dabei hatte ich Zeit, wirklich viele Talente kennenzulernen“, schwärmt Fadinger, die es zu den Blind Auditions geschafft hat. Ob einer der Coaches für sie gebuzzert hat und sie es in eines der heiß begehrten Teams geschafft hat, ist am Sonntag, 24. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben Austria zu sehen. „Alle Talente, die es bis in die Blind Auditions geschafft haben, mussten viele Hürden meistern, um dort hinzugelangen“, zollt sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern großen Respekt. Alle seien sehr talentiert gewesen und „wirklich jeder in der Vorausscheidung hätte es verdient, auf der Bühne zu stehen. Aber im Endeffekt muss sich das Team die Diamanten raussuchen und entscheiden, wer zu den Blind Auditions eingeladen wird.“