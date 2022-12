Sky du Mont liest Weihnachtliches in der Bühne im Hof

Gesichtet haben den mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichneten Fernseh- und Kinostar schon einige in der St.Pöltner Innenstadt. Die Erklärung gibt er hier selbst. Jetzt hat Sky du Mont zum ersten Mal einen offiziellen Auftritt in seiner neuen Teilzeit-Heimat - und das für den guten Zweck.

Beim Benefiz-Event in der Bühne im Hof liest der Schauspieler und Autor am Dienstag, 20. Dezember, vergnügliche Weihnachtsgeschichten. Der Gesamterlös der Charity-Weihnachtslesung geht an die betreute Wohnstätte „DomiZiel - Behindert leben. Betreut wohnen“ in Spratzern.

Wer kurz vor Weihnachten bestens unterhalten werden und Gutes will, sollte aber schnell sein.

Es gibt nur noch wenige Karten für die besondere Veranstaltung.

Sky du Mont - Charity-Weihnachtslesung

Dienstag, 20. Dezember, 19.30 Uhr

Bühne im Hof

Tickets: www.buehneimhof.at

