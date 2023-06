Laufen für den guten Zweck am Dingelberg

Ein Staffelholz mit einer Laufuhr sollte 78 Runden lang in Bewegung bleiben, damit am Ende eine Marathondistanz von 42,2 Kilometer gemeinsam mit insgesamt 900 Höhenmeter zusammenkommen. Jeder Teilnehmer konnte seine gewünschte Anzahl an Runden laufen. Für jede gelaufene Runde wurden zwei Euro in einen Spendentopf geworfen. „Auch nur vorbeikommen, anfeuern und spenden war natürlich auch möglich“, so Dörflinger, „weil der kulinarische Teil mit Kistenfleisch und Mehlspeisen genossen wurde“. So liefen unterschiedlich viele Sportler hintereinander oder gleichzeitig über vier Stunden im Kreis, wurden von den Besuchern immer wieder angefeuert und trotzten den Strapazen.

Die Gruppe der tollen Veranstaltung mit Mario Prochaska, Christoph Schlagbauer, Manuel Prochaska, Günther Dörflinger und Peter Pfeiffer. Foto: privat

„Das Ziel einer kleinen, aber feinen Veranstaltung mit karitativem Zweck war absolut gelungen und konnte mit einer unglaublichen Spendensumme von 3.700 Euro abgeschlossen werden“, freuen sich die Organisatoren um Dörflinger. 300 Euro wurden von Generali als Unterstützung gespendet. „Wir sind stolz auf das große Entgegenkommen der Besucher und bedanken uns für die unglaubliche Spendensumme, die der Kinder-Krebshilfe zugute kommt“, so die Veranstalter.

Am Rande noch etwas: Eine Person – Martin Wutzl - ist sogar alle 78 Runden durchgehend gelaufen und hat somit an diesem 8. Juni 2023 am Dingelberg einen Marathon gelaufen!