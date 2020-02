Stadtrat Harald Ludwig und Musikschuldirektor Alfred Kellner eröffneten den Roten Nelken Ball in amüsanter Doppelconference, die drei Mädels von „Cheek2Cheek“ swingten auf die Goldenen Zwanziger zu und der Charleston-Stil begann das Tanzparkett zu erobern. Twistende Füße, schaukelnde Arme unter beherzter Beteiligung des Allerwertesten, gehörten auch noch Knoten in den Knien dazu. Um Mitternacht überraschte das Europaballett mit einer famosen Charleston-Show, die nach Zugabe rief: Die Tänzer aber forderten stattdessen das Publikum zum Mitmachen auf. Die Goldenen Zwanziger endeten im Kulturhaus nicht mit Krach an der Börse, dafür mit Kater in den Beinen – vom vielen Charleston-Gehüpfe.