Ein dicht gedrängter Event-Herbst dämmert im Cinema Paradiso am Rathausplatz: Den Anfang im abwechslungsreichen Event-Reigen macht am Donnerstag, 11. Oktober, um 20 Uhr US-Blues- und Reggae-Sänger Corey Harris mit seinem Acoustic Trio. In seinem „Delta Blues“ vereint der Musiker Einflüsse aus der Karibik, aus Afrika und New Orleans.

Zwei Tage später tritt um 21 Uhr die türkische Sängerin Özlem Bulut mit ihrer Band im Programmkino auf. Ihre schmackhafte Melange aus Pop und orientalischen Klängen serviert Bulut im Rahmen der „Kurdisch Türkischen Filmtage“ mit Filmbeiträgen bis zum 17. Oktober.

Im Rahmen der elften „Scottish Colours“-Tour von Dietmar Haslinger treten am Dienstag, 23. Oktober, Buddy MacDonald, Anita MacDonald und Ben Miller sowie die Iona Fyfe Band im Programmkino auf.

Am Samstag, 27. Oktober, gibt es ein großes Queer-Fest im Club 3, ausgerichtet vom St. Pöltner Verein „Queeriosity“. An den Turntables werden DJ Marty McFly, DJane Kate und DJane Aztec Violett agieren.

Am Donnerstag, 8. November, gastiert das Ensemble Federspiel mit moderner alpenländischer Blasmusik im Kino, Sänger-Legende Konstantin Wecker stellt am Mittwoch, 28. November, seine Biografie „Das ganze schrecklich schöne Leben“ vor. Einen Tag später gastiert die Indie-Rock-Band Cari Cari später am Rathausplatz.

Natürlich darf noch vor dem Weihnachtsfest die diesjährige Ausgabe des Live-Musik-Karaoke-Spektakels Limuka am15. Dezember nicht fehlen.