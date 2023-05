Vorschau fürs Cinema Paradiso: Film bis Konzert und Pro Planet Week

Noch vor dem Sommer präsentiert das Cinema Paradiso St. Pölten ein vielfältiges Live- und Filmprogramm für die kommenden Monate.

Am Donnerstag, 1. Juni, startet die Veranstaltung „Sound on Tape“ in den Juni. Ab 20.30 Uhr spielt die österreichische Band „Glazed Curtains“ im Club 3. Supportet wird die junge Rock-Band von „Orange Skies“ und „Discorrected“.

Weiter geht es am Dienstag, 20. Juni, mit der Eröffnung der Pro Planet Week. Um 19 Uhr beginnt der Dokumentarfilm „Matter out of Place“. Er handelt von Müllentsorgung und darüber, wie unser Planet langsam von uns selbst zerstört wird. Im Anschluss findet ein Gespräch statt. Einen Tag später, am 21. Juni, gastieren die Science Busters auf der Bühne des Cinemas. Kabarettist MC Martin Puntigam, Astronom und Science Blogger Florian Freistetter und Molekularbiologe Martin Moder erklären, wohin die Menschheit auswandern soll, wenn auf der Erde der Klimawandel gewinnt. „Songs of the Earth“ ist sowohl Kurzfilm als auch Musikalbum und wird am 22. Juni gezeigt. Anschließend wird zur Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen geladen.

Mit der Film-Party „Mamma Mia!“ wird am 29. Juni das Open-Air-Kino am Rathausplatz eröffnet. Ab 21 Uhr wird im 70er-Jahre-Dresscode zum Mitsingen beim Musical geladen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.