Die seit Ende des Vorjahres gedrehte ORF-Stadtkomödie „Geschenkt“ gibt es erstmals am Mittwoch, 12. Dezember, im Cinema Paradiso zu sehen. Es ist die einzige Kino-Vorführung, denn regulär wird der Film dann am Donnerstag, 20. Dezember, im ORF ausgestrahlt. Zur Premiere anwesend wird das Filmteam rund um Schauspieler Thomas Stipsits und Regisseur Daniel Prochaska sein.

In das Cinema kommen wird auch Daniel Glattauer, nach dessen Erzählung der Film konzipiert wurde. Für die St. Pöltner Stadtkomödie – die Grazer und Wiener Stadtkomödien wurden bereits letzten Winter gezeigt – hat sich Regisseur Prochaska extra Daniel Glattauers Geschichte ausgesucht.

Gedreht wurde „Geschenkt“ Anfang des Jahres am Rathausplatz, vor dem Bahnhof, in der City, im Regierungsviertel sowie am Dach des Leiner-Stammhauses. Einige „Geschenkt“-Szenen wurden auch in Wien gedreht.

Daniel Prochaska gibt einen kleinen Einblick in „Geschenkt“: „Das ist ein Film über einen Mann, der den Glauben ans Leben verloren hat. Was den Film besonders macht, ist, dass es eine Komödie mit Tiefgang ist.“ Thomas Stipsits – er war bereits viele Male in der Bühne im Hof zu Gast – habe die Rolle des zynischen Regional-Journalisten Gerold Plassek fantastisch umgesetzt, lobt Prochaska seinen Hauptdarsteller. „Ich denke, für Thomas war das Besondere an diesem Film, dass er einmal in eine ganz andere Rolle schlüpften durfte.“