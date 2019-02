Als ehemalige BORG-Schülerin hat die in Neulengbach aufgewachsene Mira Lu Kovacs das Cinema Paradiso nicht frequentiert, dafür aber jetzt umso mehr als erfolgreiche Musikerin: 2016 trat sie im Programmkino mit Schmieds Puls auf, im Vorjahr mit 5K HD. Am Donnerstag, 28. Februar, ist sie ab 20.30 Uhr erneut mit Schmieds Puls im Kinosaal zu hören. „Ich mag das Paradiso gern. Hier werden super Filme gezeigt und das musikalische Programm mag ich auch“, betont Kovacs im NÖN-Gespräch.

Auch über St. Pölten verliert die preisgekrönte und begehrte Musikerin – dieses Jahr kuratiert sie mit Yasmo das Wiener Popfest – nur gute Worte: „Angesichts der kreativen Köpfe und der Bildungsstätten, die Talente fördern, scheint mir die Zukunft der Kunst erkannt zu werden und gut aufgehoben zu sein.“

Bei ihrem Auftritt am Donnerstag gibt die Sängerin und Gitarristin mit Kontrabassist Walter Singer und Schlagzeuger Christian Grobauer „99 Prozent des neuen Albums ‚Manic Acid Love‘“ zum Besten. Aber auch ältere Songs gibt es zu hören. „Wir arbeiten regelmäßig an neuen Arrangements. Von manchen Liedern haben wir das Arrangement so oft verändert, dass wir wieder zu den Originalversionen zurückkehren, als würde sich ein Kreislauf schließen.“

Künstlerische Visionen für die Zukunft habe sie einige, betont Kovacs. „Ich hab einige unterschiedliche Ideen. Gerade nach der Veröffentlichung eines Albums möchte ich mich immer wieder neu erfinden. Das macht Spaß und ist dankenswerterweise Teil meines Berufs.“