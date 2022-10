St. Pöltner Pro Planet Week startete mit Film "Alpenland"

Die Pro Planet Week startet zum zweiten Mal im Cinema Paradiso. Eine Woche lang werden besondere Dokumentarspielfilme, Vorträge und Diskussionen präsentiert, die auf die massiven Einschnitte und Herausforderungen des Klimawandels aufmerksam machen.

Foto: Lukas Kalteis

Den Start machte der Dokumentarfilm "Alpenland" von Regisseur Robert Schabus, der im Anschluss auch einige Entstehungshintergründe schilderte. Auch Cellist Lukas Lauermann, der die packende Filmmusik komponierte, erzählte von der Kooperation zwischen Bildern und Musik, bevor dem Publikum live eine Kostprobe am Cello präsentierte.

Ein stummer Protest, kein heroischer Kampf

"Alpenland" holt in einer bildgewaltigen und gleichzeitig kleinteiligen Dokumentation Menschen aus mehreren Alpenländern vor den Vorhang, die ums wirtschaftliche Überleben oder zumindest die Erhaltung des Status Quo kämpfen.

Doch es ist kein heroischer Kampf, der hier hochstilisiert wird, sondern vielmehr ein stummer Protest der Menschen in der Peripherie gegen Turbokapitalismus und schrittweise Gentrifizierung des Alpenraumes in Zeiten der Globalisierung. Von italienischen Messerschmieden, über französische Hirtinnen zu österreichischen Bergbauern: Sie alle verbindet die Liebe zur Umwelt, den Bergen und ihrer harten, aber erfüllenden Arbeit. So überzeugend ihr Glaube an eine Zukunft ihrer Lebensweise klingt, schwingt dennoch hinter jeder Zeile Zweifel mit.

"Es wird schon irgendwie gehn"

"Es wird schon irgendwie gehn", meint die Tochter des Bergbauern aus dem Mölltal, die den Hof zwar weiterführen und modernisieren will jedoch nicht weiß, wie sie das alles ohne Hilfe stemmen soll. So mächtig das Gebirgsmassiv der Alpen und die Tatkraft ihrer Bewohner auch scheinen, so fragil sind das Ökosystem und der Bestand der traditionellen Lebensweise.

Bezeichnend dafür sind riesige weiße Tücher, die den Schnee in Zermatts Schigebieten vor dem Schmelzen bewahren sollen. Das Matterhorn wird in Leichentücher gewickelt. Trotz Kammerflimmern durch massive Eingriffe, wie Schneekanonen, wird der Schi-Massentourismus schleichend zu Grabe getragen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.