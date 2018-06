Trotz der aktuell frischen Temperaturen kann Bäderchef Martin Fuchs eine positive Zwischenbilanz für das Citysplash ziehen: „Die Besucherzahlen sind sehr erfreulich. Wir hatten bisher circa 20.000.“ Und das, obwohl das Wetter im Juni zu wünschen übrig gelassen habe. „Viele Gäste richten sich nicht nach dem tatsächlichen Wetter, sondern nach Berichten, die seit Wochen Unwetter ankündigen. Sie kommen leider auch nicht, wenn die Berichte nicht zutreffen“, so Fuchs.

Saisonkart als Verkaufshit

Gut angenommen werden die Saisonkarten „Sporttarif“, mit dem Besitzer von sieben bis neun Uhr im Sportbecken ihre Bahnen ziehen können. Heuer wurden 131 Stück verkauft, das sind um 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch bei den normalen Saisonkarten konnte eine Steigerung verzeichnet werden: 755 Karten wurden verkauft, das ist eine Steigerung um 22 Prozent.

Auch heuer gibt es in den Ferien Programm für Familien. Mit 31. Juni startet im Bad auch der Kinderklub Citysplash. Jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr wird dann gezeichnet, gemalt und gebastelt. Am 13. Juli macht zudem die Hypo- Noe-Bädertour im Citysplash Halt. Dabei wird ein Mitmach-Programm für die ganze Familie geboten. So kann man etwa mit Water-Walking-Bällen und dem Water Roller trockenen Fußes über das Wasser wandeln. Anmeldungen sind ab 11 Uhr beim Info-Point möglich, die Teilnahme ist gratis.