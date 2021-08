Das VAZ wird wieder zum Veranstaltungszentrum – mit tollen Highlights. Von Mittwoch, 25. August, bis Freitag, 27. August, sind Thommy Ten und Amélie van Tass mit ihrer durch Corona unterbrochenen Show „Zweifach zauberhaft“ zu sehen.

Thommy Ten und Amélie van Tass zaubern im VAZ, bevor es nach Las Vegas geht. Köstler

„Wir sind damit ja schon durch die USA getourt, aber in der Heimat zu gastieren, ist natürlich etwas Besonderes“, freuen sich die beiden Ausnahmemagier. Apropos USA: Die Weltmeister der Mentalmagie haben einen Vertrag als Headliner einer Vegas Residency Show in der Tasche und werden ab November 500 Shows in Las Vegas spielen. „Das ist der größte Erfolg in unserer bisherigen Karriere“, strahlt Amélie.

Mit einem ganz besonderen Programm, nämlich „Magic in Vienna“, sind die beiden am Sonntag, 29. August, in der Wiener Staatsoper zu Gast. „Die Show war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft“, ist Manager René Voak begeistert vom Erfolg des Duos.

Starmania-Tour mit bewegenden Momenten

Seit Ende Juli touren die Starmaniacs quer durch Österreich. Der krönende Abschluss ist am Samstag, 28. August, im VAZ St.Pölten. „Wir sind die einzige Tour – sonst gibt es nur Einzelkonzerte diesen Sommer“, freut sich René Voak, dass es möglich ist, mit Sicherheitskonzept eine Konzertreihe anzubieten. „Momentan läuft‘s gut“, so Voak.

Das Starmania-Konzert im VAZ startet um 17 Uhr, mit dabei sind Vanessa Dulhofer, Anna Buchegger, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Mert Cosmus, Laura Kožul, Felix Larcher, Tobias Hirsch und Philip Piller.

Neben Gruppensongs und Duetten steht jeder Starmaniac mit Solosongs und einer Eigenkomposition auf der Bühne. Nicht fehlen darf auch eine eigene Dance-Crew, die die Bühne rockt. Abgerundet werden die Shows mit Zuspielungen der Highlights aus „Starmania 21“.