Coffee with Cops Ein Kaffeetratsch mit Polizisten in Neidling

Die Polizisten des Postens Prinzersdorf standen für Gespräche bereit. Bürgermeisterin Barbara Egerer-Höld (3. von rechts) schaute auch vorbei. Foto: Gemeinde Neidling

A m Montag fand die Veranstaltung „Coffee with Cops“ in der Gemeinde Neidling statt. Die Polizisten des Postens in Prinzersdorf standen für alle Fragen bereit. Auch ein Programm für Kinder wurde geboten.