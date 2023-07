Kaffee trinken und plaudern mit der St. Pöltner Polizei

Heute fällt der Startschuss für die Aktion „Coffee with Cops“ in St. Pölten. In Kooperation mit den ÖBB kann an 29 Bahnhöfen in ganz Österreich die Bevölkerung mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen. Auch im Bezirk St. Pölten hält „Coffee with Cops“ Einzug. Ziel ist es, den direkten Kontakt zu stärken, Fragen zu klären und Hemmschwellen abzubauen. „Je höher das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei, desto besser kann diese für die Sicherheit der Menschen sorgen. Durch das miteinander reden und dem Austausch von Informationen wird dieses Vertrauen weiter gestärkt“, so Innenminister Gerhard Karner.

Zwischen den ÖBB und der Polizei besteht schon seit einigen Jahren eine Partnerschaft, die Sicherheit in den Bahnhöfen und Zügen gewährleistet. So soll es möglich sein, Delikte aufzuklären und einen Teil zur subjektiven Sicherheit der Kundinnen und Kunden beizutragen. Auch in St. Pölten arbeitet ÖBB und Polizei zusammen. Hintergrund der Aktion „Coffee with Cops“ ist die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung bei Gemeinsam.Sicher, sie soll eine zeitgemäße Variante eines Community-Policing-Ansatzes nach internationalem Vorbild darstellen.

Die Veranstaltung am St. Pöltner Bahnhof lockte einige Interessierte an. Von Kindern bis Erwachsenen blieben viele Bürgerinnen und Bürger stehen, um sich anzusehen, was in der Bahnhofshalle vor sich geht. So manch neugierige Person traute sich auf die Polizisten zuzugehen und mit ihnen zu plauschen. Aber auch die Polizisten waren nicht zurückhaltend und boten den stehengebliebenen Schaulustigen einen Kaffee an.