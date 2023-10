An drei Orten: St. Pöltner Kaffeetratsch mit der Polizei

„Es steckt ein Mensch hinter der Uniform“, so einer der Polizisten, die am Rathausplatz für Gespräche bereit standen. Im Rahmen der Aktion „Coffee with Cops“ war die St. Pöltner Polizei in der letzten Woche an verschiedenen Orten in der Stadt unterwegs, um mit den Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt zu tratschen.

Im Traisenpark, am Domplatz und zuletzt auch am Rathausplatz standen die Beamten mit einem Becher Kaffee bereit, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Die Termine waren zeitlich gestreut, vormittags und nachmittags, um möglichsten vielen die Möglichkeit zu bieten, teilzunehmen. Und das sei gut angenommen worden.

Laut den Beamten drehten sich die meisten Gespräche um alltägliche Probleme, wie zum Beispiel Lärmbelästigung. „Bei der Jugend ging es eher um Dinge wie Mopeds“, schmunzelte ein Polizist. Was für ihn allerdings wichtig ist, dass die Bevölkerung keine Scheu hat sich zu melden, wenn es ein Problem gibt. „Lieber einmal zu viel 133 angerufen, als einmal zu wenig“, meint er.