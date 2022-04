Durststrecke auch bei St. Pöltens bei Feuerwehren vorbei

Werbung

In den letzten Jahren sind für die meisten Feuerwehren jegliche Festivitäten ausgefallen. Das hat nicht nur finanzielle Spuren hinterlassen. Auch wenn die Wagramer Feuerwehr im letzten Jahr schon ein Feuerwehrfest veranstaltet hat, der Ausfall in 2020 war trotzdem zu spüren. „Es schmerzt, denn Feuerwehrfeste sind die einzigen Einnahmequellen für die Feuerwehren“, so Kommandant Peter Strobl.

„Die Feuerwehren haben während der Pandemie sehr hohe Disziplin an den Tag gelegt. Es gab keine Cluster und es war jede Feuerwehr immer einsatzbereit.“ Franz Klampfl, Abschnittskommandant der Feuerwehr St. Pölten-Stadt

Genauso erging es dem Abschnitt St. Pölten-West. Abhilfe schaffte der NPO-Fonds der Bundesregierung, durch den finanzielle Einbußen gut überbrückt werden konnten. Trotzdem mussten größere Anschaffungen verschoben und auch im einen oder anderen Bereich der Gürtel enger geschnallt werden.

Die kommenden Feuerwehrfeste sollen allerdings die Kassen wieder aufbessern. „Aber Feuerwehrfeste sind ja viel mehr als Einnahmequellen, sie sind auch gemeinsame Erfolgserlebnisse, tragen wesentlich zum Zusammenhalt und zur Gemeinschaft in den Gemeinden bei“, so Bezirksfeuerwehr-Chef Georg Schröder.

Die Pandemie hat auch die Gemeinschaft der Feuerwehr hart getroffen. Die Treffen mit den Kameraden haben gefehlt. Dennoch ist Abschnittskommandant der Feuerwehr St. Pölten-Stadt Franz Klampfl stolz auf die Florianis der Stadt: „Die Feuerwehren haben während der Pandemie sehr hohe Disziplin an den Tag gelegt. Es gab keine Cluster und es war jede Feuerwehr immer einsatzbereit.“ Auch Abschnittskommandant St. Pölten-Ost Gerald Gaupmann betont, dass alle Feuerwehren trotz der Rückschläge der letzten Jahre funktionsfähig seien.

Vorfreude auf die Feste ist groß

Vor allem der Feuerwehr-Jugend haben die fehlenden Treffen zugesetzt. Für sie waren lange keine Übungen möglich. Auch gab es wenig Zuwachs, da es nicht möglich war, in den Schulen mit den Kindern und Jugendlichen Kontakt aufzunehmen. Jetzt, wo Treffen wieder erlaubt sind, sei der Zustrom ungebrochen. Bezirkschef Schröder blickt positiv nach vorne: „Ich mache mir um die Zukunft keine Sorgen. Das freiwillige Feuerwehrwesen ist einzigartig und wir schaffen es nach wie vor, die Jugend zu begeistern.“

Der Abschnittsbewerb St. Pölten-Stadt soll dieses Jahr am 18. Juni in Waitzendorf stattfinden. „Es soll wie vor der Pandemie sein“, meint Klampfl. Bewerbe lässt die Feuerwehr St. Pölten-Wagram allerdings aus. Im Winter habe die Möglichkeit zu üben gefehlt und im Moment wolle man sich mehr auf die rund 200 Einsätze pro Jahr konzentrieren, so Strobl.

Andere Feuerwehren nutzen die ersten Lockerungen schon, um sich vorzubereiten. Die Feuerwehr Wilhelmsburg übt schon seit einigen Wochen eifrig. Genauso bereitet sich die Feuerwehr in Böheimkirchen auf den Landesbewerb in Tulln vor. Und auch die Bewerbsgruppe der Feuerwehr Kasten startet wieder mit dem Training.

Die Weinkost der Wagramer Feuerwehr findet von 12. bis 14. August statt. Im vorigen Jahr wurde das Fest umgestaltet, vor allem wurden mehr Plätze zum Draußensitzen geschaffen. Bei den Gästen sind die Änderungen gut angekommen, deswegen ist geplant, sie auch dieses Jahr beizubehalten. „Man hat gemerkt, dass den Leuten die Feste abgehen“, so Klampfl.

Die Feuerwehren freuen sich auf jeden Fall auf die Events, am meisten hat die Kommunikation mit Kameraden und der Gemeinde in den letzten Jahren gefehlt. Auch in den Abschnitten Ost und West freut man sich sehr auf die kommenden Feste. In Waitzendorf wird dieses Jahr auch das 110-jährige Bestehen der Feuerwehr gefeiert.

Zu spüren ist auch die Preissteigerung und Rationierung von Speiseöl aufgrund der aktuellen Ukraine-Krise. Wie sich das genau auf die Feuerwehrfeste auswirken wird, wird sich noch zeigen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.