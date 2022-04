Ostermarkt der Tagesstätte St. Pölten

Werbung

Osternester, Schmuck, Naschereien und vieles mehr konnten die Besucher am Ostermarkt erstehen. Für die Tagesstätte St. Pölten ist dieser bereits feste Tradition. „Zum ersten Mal gab es 1986 eine Veranstaltung zu Ostern bei uns“, erklärt die wirtschaftliche Leiterin Agnes Herzig-Öllerer.

Den finanziellen Aspekt will Herzig-Öllerer aber klar in den Hintergrund rücken: „Für uns ist es bereits ein großer Erfolg, dass wir nach drei Jahren den Markt nun wieder veranstalten können.“ In den letzten zwei Jahren war dies Aufgrund der Pandemie unmöglich.

Für die Besucher gab es eine große Auswahl an buntem Osterschmuck und festlichem Dekor. Für die Verpflegung sorgte der Elternverein mit Kaffee und Kuchen. Neben dem Markttreiben gab es auch die Möglichkeit sich über die Tätigkeiten der Tagesstätte zu informieren. So wurde gezeigt, dass sich die Betreuten mit leichten Handarbeiten aktiv am Arbeitsleben einbringen können.

Obwohl das Wetter nicht gerade einladend war, schauten viele Besucher beim Markt vorbei. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute gekommen sind und auch die Politik so stark vertreten ist. Das zeigt die Wertschätzung für unsere Arbeit“, so Obfrau Heidemaria Onodi.

Ähnlich sah dies auch Bürgermeister Matthias Stadler: „Die Tagesstädte leistet unheimlich wichtige Arbeit in St. Pölten.“ Derzeit werden 128 Menschen in der Tagesstädte betreut.

