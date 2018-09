Publikum, Künstler, Wegbereiter und Fans sind sich einig: Die Rückkehr des Höfefestes ist eines wichtigsten Comebacks in der Kulturlandschaft des Landes. Nach drei Jahren Pause hat Neo-Organisatorin Patrizia Liberti ein rundum ansprechendes Programm auf den Tisch gezaubert – unterstützt mit motivierenden Worten und viel Hilfe, wie sie selbst betont. „Ein Fest dieser Größe zu organisieren, ist nicht vorstellbar ohne meine Unterstützer und helfenden Hände.“

Altbewährtes Konzept für Comeback

An der Grundausrichtung des Höfefestes hat sich – nach den bisherigen Organisatoren Michaela Steiner, Dietmar Haslinger und Daniela Wandl – nichts geändert: Öffentlich zugängliche und private Innenhöfe werden am Samstag, 29. September, ab 14 Uhr zum Schauplatz der Kleinkunst – vom intimen Konzert mit Mr. & Mrs. Curtis im pittoresken Adam-Hof über beschwingte Dixie-Sounds im Rathaus-Innenhof, eine FSHW-Rückkehr im Cinema Paradiso Krimi-Genuss mit Christopher Just im Sparkassen-Haus bis zu Swing-Flair mit den Su‘sis und virtuosen Saitenklängen von Soulitaire im Stadtmuseum-Hof.

Neben dem überwiegend musikalischen Programm an den 15 Fest-Standorten gibt es auch Kabarett in der Bühne im Hof, einen Poetry Slam Train und das Theater Irrwisch, das bereits in der Vergangenheit die City unsicher machte.

Dass es mit dem Höfefest-Genuss auch nach dem Comeback weitergeht, versichert Liberti den Kultur-Fans bereits jetzt: „Ich werde nächstes Jahr wieder ein Höfefest machen.“