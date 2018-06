Burger King unternimmt nun einen dritten Anlauf, um in St. Pölten Fuß zu fassen. Die Fast-Food-Kette plant einen Standort an der B 20 gegenüber der Hofer-Filiale. Damit gibt sie nach rund sieben Jahren ein Comeback in St. Pölten, sieben Jahre, nachdem der Standort in der Brunngasse geschlossen wurde. „Aufgrund zahlreicher Anfragen haben wir uns in St. Pölten auf die Suche nach einem attraktiven Standort gemacht. Wir freuen uns, an unserem Wunschstandort fündig geworden zu sein“, bestätigt Sprecher Jan-Christoph Küster.

Eröffnet werden soll das Lokal im ersten Quartal 2019 und 100 Plätze im Gebäude und weitere 32 auf der Terrasse bieten. Das Restaurant wird optisch im neuen „Garden-Grill-Restaurant- Style“ erscheinen. Dort werde auch das digitale Bestell-Terminal installiert, das Burger King erst Mitte Mai erstmals in Wien in Betrieb genommen hat.

Das St. Pöltner Lokal ist ein Ergebnis der Standort-Offensive des Konzerns. So sind weitere Restaurants in Tulln, Vöcklabruck und Graz geplant. Außerdem sollen auch in Tirol und Vorarlberg, wo Burger King bislang nicht vertreten war, bald die ersten Restaurants eröffnen.