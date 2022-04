Furore im Zirkus-Zelt

Werbung

Im letzten Jahr ist der Zirkus von Alex Kaiser in St. Pölten gestrandet, nachdem im Lockdown die Vorstellungen ausbleiben mussten. Doch das lang ersehnte Wiedersehen mit der Stadt ist ähnlich schlecht verlaufen. Zuerst wurde dem Zirkus ein Pkw gestohlen, voller Equipment der Gruppe „Los Ortiz“. Danach wollten Betrüger auf Facebook die Verlosung von Logenplätzen ausnutzen, um Kontodaten einzusammeln.

Das gestohlene Auto wurde mittlerweile in Wien gefunden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Ob Schäden entstanden sind, ist noch nicht klar, so Chef Alex Kaiser. Doch Kaiser und seine Familie lassen sich nicht unterkriegen. Die Vorstellung kann sich sehen lassen. Clown Bartolini bringt die Zuschauer vor Beginn der Show in Stimmung. Danach startet die Action mit wilden Pferdenummern, Junior-Chef Meiwen jongliert und auch Kamele machen einen Auftritt. Die Luftakrobatik von Alicia Kaiser, Andrea Navratilova und der Gruppe „Los Ortiz“ lässt das Publikum die Luft anhalten. Die Geschwister Kaiser treten auch gemeinsam auf, denn der Zirkus ist ein Familienzirkus in neunter Generation. Zu sehen ist die Show noch bis 10. April am Gelände der Kopalkaserne.

