Fan-Party in St. Pölten verlief großteils friedlich

So eine Fußball-Party hat St. Pölten schon länger nicht gesehen. Insgesamt 4.500 Fans aus Linz und Prag waren zum Conference-League-Rückspiel im Ausweichquartier in der NV-Arena angereist. Bereits vor dem Match hatten sich vor allem Slavia-Prag-Fans auf dem Rathaus-Platz und in der Innenstadt in Stimmung gebracht. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Trotz ausgelassenem Pyrotechnik-Einsatz im Stadion verlief der Fußball-Abend für die Einsatzkräfte aber relativ ruhig, berichtet Sprecher Johann Baumschlager. Es gab nur wenige Anzeigen und eine Verwaltungsfestnahme.

Feuerwehr sorgte für ruhigen Schlaf der Fans

Beschäftigt hat das Match dann allerdings auch die Freiwillige Feuerwehr Wagram. Nach dem Schlusspfiff wurden die Helfer zu einem automatischen Brandalarm ins Sportzentrum NÖ gerufen. Die hatten die Situation aber schnell im Griff. Ein Druckknopfmelder direkt neben dem Eingang zu einem Lift war aktiviert worden. Ob die Verwechslung mit dem Liftknopf dem Freudenrausch der Fans nach dem Aufstieg von Slavia Prag geschuldet ist, oder doch der Niederlage, werde man allerdings nie erfahren, so die Feuerwehr. Im Sportzentrum hätten sich gegen Mitternacht jedenfalls noch viele tschechische Fans getummelt.

Nach Kontrolle habe man die Brandmelderanlage wieder „scharf“ gestellt, so die Feuerwehr. Nach dem Abstellen der Warntöne konnten so auch die einquartierten Prag-Fans ihren (Sieges-)Schlaf genießen.

