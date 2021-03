Die Asfinag, Energieversorger, große Produktionsunternehmen und öffentliche Sicherheitszentralen brauchen im täglichen Betrieb ständig und überall den Überblick. Mit den Kontrollräumen und Leitwarten dafür stattet sie ein Pottenbrunner Unternehmen aus. Von den riesigen LCD-Videowalls über die Arbeitsbereiche bis zur Klimatisierung organisiert Controlrooms alles aus einer Hand.

Auch die schnellen Boliden auf der Rennstrecke in Spielberg bleiben auf den Bildschirmen der Race-Control im Blick. Zwar gibt es zurzeit keine internationalen Projekte, Grund zum Feiern haben die Unternehmer Erich Strasser und Markus Miksch trotzdem: Das Unternehmen zog im Jahr seines zehnjährigen Bestehens den größten Auftrag seit der Gründung an Land.

Futuristisch muten die Kontrollräume der Pottenbrunner Firma an. Beim größten Auftrag, der aktuell bearbeitet wird, können bald zehn Systeme mit einer Maus und einer Tastatur gesteuert werden Controlrooms GmbH

„Es war Zufall. Durch unsere Online- und Offline-Vertriebstätigkeiten sind wir empfohlen worden. Wir sind hingefahren, haben unsere Konzepte vorgestellt und damit überzeugt“, freut sich Strasser über das Geschäft mit einem international tätigen Milliardenkonzern. Im April/Mai erfolgt die Umsetzung. „Wir liefern eine LCD-Wand, die neun mal vier Meter groß ist. Damit kann die Produktion des Unternehmens für ganz Europa überwacht werden“, schildert Miksch. Von der größten Wand Österreichs können bald zehn Systeme mit einer Maus und einer Tastatur gesteuert werden.

„Der Kunde schätzt uns als Partner, weil er bei uns alles aus einer Hand bekommt“, unterstreicht Strasser das große Portfolio. Planung und Konzept werden auf den Kunden zugeschnitten, Controlrooms übernimmt Installation und Inbetriebnahme. Fünf Jahre werden die Anlagen außerdem serviciert. „Die Anlagen sind meistens 24/7, rund um die Uhr, in Betrieb und müssen stabil laufen“, erklärt Miksch.

Controlrooms sagt Corona den Kampf an

Während viele Unternehmen unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leiden, merkt man bei Controlrooms davon bisher nichts. Die Überwachungsbranche boome und es gebe viel Interesse am neuesten Produkt, welches das Duo mit ihren Kontrollräumen vertreibt. „Das Gerät saugt Luft an und wirkt mit der UV-C-Lampe gegen Viren, Bakterien und Pilze“, erklärt Miksch. In einer Stunde werden mit einem Gerät 70 Kubikmeter Luft gesäubert.

Der „Gamechanger“, wie das Controlrooms-Team das Produkt nennt, sieht aus wie eine Leuchte, ist einen Meter lang und hat einen Durchmesser von etwa 13 Zentimetern. Sicherheit ist in den Kontrollräumen besonders wichtig. „Zum Teil werden die Mitarbeiter in den Kontrollräumen sehr lange eingeschult, wenn dann jemand ausfällt, ist er schwer zu ersetzen“, wissen die beiden. Deswegen statten Strasser und Miksch die Kontrollräume mit den Reinigungsgeräten aus. Weitere Einsatzmöglichkeiten dafür sehen sie in Spitälern und Arztpraxen, aber auch in Schulen und Kindergärten.