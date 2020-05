Das Vino ist frisch gestrichen, die Polsterung neu überzogen, die Küche renoviert – und die Mitarbeiter voll motiviert: „Wir sperren Vollgas auf – mit Schutzmasken und ohne Bar und Nachtbetrieb. Alle wollen mitmachen“, berichtet Helmut „Bali“ Gschmeidler nach der entscheidenden Sitzung mit seinem Team. So wie die Vino-Mitarbeiter freuen sich viele Gastronomen, dass sie endlich wieder Bier zapfen dürfen für ihre Gäste und diesen auch im Lokal oder Schanigarten feine Kreationen an den Tisch servieren können. Und so wie das Vino wurden die meisten Restaurants für die Gäste herausgeputzt.

„Da fällt es dann leichter, die Abstandsregeln einzuhalten.“

Im Café Schubert wurde frisch ausgemalt, „jetzt ist die vergilbte Raucherhöhle wieder weiß“, strahlt Eigentümer Michael Glöckel, der außerdem seinem Café Emmi einen größeren Gastgarten verpasst hat. „Da fällt es dann leichter, die Abstandsregeln einzuhalten.“ Und für den Muttertag, an dem die Mamas ja noch nicht im Kaffeehaus verwöhnt werden dürfen, hat sich das Schubert-Team etwas Besonderes einfallen lassen: Im Schubert-Online-Shop findet sich feinste Patisserie, die nach Bestellung am Samstag im Emmi abgeholt werden kann.

Schubert-Nachbar Erich Stierschneider hat sich in der Corona-Pause eine neue Speisekarte mit genussreichen Überraschungen für seine Gäste einfallen lassen: „Ich verwende künftig hauptsächlich Zutaten aus unserer näheren Umgebung und regionale und saisonale Lebensmittel“, erklärt der Spitzenkoch.

Vorläufig weiterhin am Herrenplatz bleibt Michele Madonna mit seinem Pepe Nero: „Das neue Lokal in der Fuhrmannsgasse ist noch Baustelle – das wird noch etwas dauern, bis wir übersiedeln.“

Am Rathausplatz war das Schau.Spiel von Otto Raimitz „Baustelle“ und hat ein komplettes Facelifting verpasst bekommen: Die Möbel wurden shampooniert, ein Lärmschutz eingebaut, die Toiletten mit selbstreinigenden Klobrillen ausgestattet. „Der Gastgarten bekommt eine neue Bestuhlung – der wird ja heuer mit den Sicherheitsbestimmungen eine besonders große Rolle spielen“, ist Otto Raimitz überzeugt. Darauf hat im Übrigen auch die Stadtgemeinde schon reagiert und den Gastronomen die Schanigartengebühren fürs Corona-Jahr 2020 erlassen.

Wichtig sind 2020 natürlich auch die Sicherheitsregeln. Darauf bereitet Gastronom Raimitz sein Team in Meetings vor: „Es wird im Gastgarten einen eigenen Empfang geben. Von dort werden die Gäste zu ihrem Tisch geleitet. Dieser wird selbstverständlich vorher desinfiziert und dann mit einem grünen Symbol markiert.“ Außerdem wird es im Schau.Spiel neue Speisekarten geben und Willkommensaktionen für die Gäste: An den ersten beiden Tagen wird bis 14 Uhr Kaffee gratis ausgeschenkt, anschließend pro Gast ein Glas Prosecco aufs Haus serviert. Bei all dem Aufwand und den Investitionen in sein Kult-Lokal ärgern den Gastronomen die Gerüchte in den Netzwerken besonders: „Über die Fake-News, dass ich zusperre, war ich schon sehr entsetzt.“

Neue Terrasse und ideale Seminarräume

Am Kellerweg hat der Rendl-keller eine Rendlterrasse dazubekommen. „Wir haben den Außenbereich neu gestaltet, damit wir mehr Platz haben und die Sicherheitsabstände gut einhalten können“, erklärt Katja Rendl. Sie hat nach der Corona-Sperre neue Öffnungszeiten für ihre romantische Location festgelegt. Die Rendlkeller laden künftig nicht nur Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr zum Verweilen und Genießen ein. Künftig wird sonntags zwischen 12 und 14 Uhr auch Mittagessen serviert.

Das Hotel Seeland wartet schon ungeduldig auf Seminargäste und Feiern in kleinen Gruppen. „Nach dem Umbau haben wir kleine Räume zur Verfügung. Die sind ideal, wenn man sich zu viert oder fünft

zurückziehen oder feiern will“, erklärt Seeland-Gastronomin Christa Weissgärber.