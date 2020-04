"Wir treffen diese Entscheidung in der Gewissheit, dass sie die einzig richtige ist", sagte Veranstalter Christoph Schwarz. Es sei absehbar, dass behördliche Versammlungs- und Einreiseverbote bis dahin noch aufrecht sein werden. Eine geplante Verschiebung in den August ist laut Organisatoren nicht durchführbar. Angemeldete Teilnehmer erhalten entweder das Startgeld zurück oder einen Startplatz für nächste Auflage am 30. Mai 2021.

Die ursprünglich angedachte Verschiebung auf August war nicht möglich. „Es ist eine schwierige Zeit für uns alle“, unterstreicht Renndirektor Jürgen Gleiss. „Die Athleten können sich unter den aktuellen Bedingungen nicht optimal vorbereiten und auch die Organisation für uns als Veranstalter ist erschwert“. Die Gesundheit der Athleten habe oberste Priorität. Unter den aktuellen Umständen sei die Durchführung nicht zu verantworten.