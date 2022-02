5. März wird rund um St. Pölten ein Freudentag für Nachtschwärmer

Zwei Jahre auf und ab in der Pandemie, jetzt soll ein Stück Normalität zurückkehren. Noch bis Samstag, 5. März, gilt 3G, danach fallen die Beschränkungen und auch die Maskenpflicht, dennoch gilt die Impfpflicht.

„Ich bin dankbar, dass die Wirtschaftskammer so für uns gekämpft hat. Ich hoffe, dass jetzt offen bleibt.“ Nachtgastronom Andreas Brandstetter

Eine lange Durststrecke hat die Nachtgastronomie hinter sich. Das LaBoom sperrt ab 5. März freitags und samstags wieder auf, freut sich Andreas Brandstetter, dass wieder jeder kommen kann.

Corona & Nachtgastronomie 5. März: LaBoom öffnet, das Till bleibt noch zu

Bereits zehn Minuten nach der Bekanntgabe waren die VIP-Bereiche gut reserviert. Brandstetter hätte eher mit April gerechnet.

Nach Monaten ohne Nachtgastronomie freut sich Andreas Brandstetter über die Öffnung des La Boom Anfang März. Foto: privat

„Ich bin dankbar, dass die Wirtschaftskammer so für uns gekämpft hat. Ich hoffe, dass jetzt offen bleibt“, so Brandstetter. Er plant heuer noch Events mit internationalen DJs wie Flip Capella.

Auch das Warehouse will Anfang März durchstarten und plant derzeit das Programm. „Wir freuen uns darauf, wieder Party liefern zu können. Das wird sicher wieder cool“, kündigt Warehouse-Betreiber Norbert „Pauli“ Bauer an. Schwieriger sei geworden, Mitarbeiter zu finden. Einige haben in der Zwischenzeit andere Jobs gefunden.

Am Wochenende hat der Club Infinity bereits bis Mitternacht geöffnet. „Das wird sehr gut angenommen. Aber es ist bei Weitem nicht so wie im Normalbetrieb“, erzählt Betreiber Manuel Pemmer. Ab Anfang März kehrt das Infinity zu den normalen Öffnungszeiten bis in die frühen Morgenstunden zurück. Erst einmal rechnet Pemmer mit größerem Andrang: „Die Menschen sind scharf aufs Feiern. Außerdem dürfen Ungeimpfte ja auch wieder fortgehen.“

Auch die Gastroszene der Region blickt positiv in die Zukunft. „Die letzten beiden Jahre waren nicht leicht. Es war ein ständiges Rauf und Runter. Ich freue mich, dass es nun nach einem Ende aussieht“, betont Matthias Strunz vom Gasthof Figl. Ihn freut es, dass keine Gäste „mehr ausgegrenzt werden müssen“.

Strunz freut sich schon jetzt über den Zulauf: „Unsere Eigenveranstaltungen sind immer ausgebucht.“ Dass seit der Verlängerung der Öffnungszeit mehr los ist, bemerkt auch Gastronom und Hotelier Leo Graf. „Die Leute nehmen wieder mehr Geschäftstermine im Lokal wahr, es wird aber auch noch viel abgeholt.“

„Wegzaubern können wir dieses Virus leider nicht, es wird uns weiter begleiten und wir werden mit ihm leben müssen.“ Thomas de Icco

Der Wilhelmsburger Gastronom Duško Lukić ist der Meinung, dass die Öffnung und Lockerung um viele Monate zu spät kommt. „Wir hatten die ganze Zeit offen, haben uns mit den Liefer-Apps über Wasser gehalten, damit wir unsere Kunden und unser Personal nicht verlieren.“

Unterstützung habe er keine bekommen, weil er offen hatte. Derzeit ist Lukić auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, denn: „Ab dem Freedom-Day sind wir bereits jedes Wochenende ausgebucht.“

Über die Rückkehr zu einem normalen Alltag freut sich auch der Markersdorfer Unternehmer Thomas Clemens De Icco, der auch in St. Pölten ein Lokal betreibt: „Dank unserer Kreativität sind wir ganz gut durch die Pandemie gekommen.“ Er gibt aber zu bedenken: „Wegzaubern können wir dieses Virus leider nicht, es wird uns weiter begleiten und wir werden mit ihm leben müssen.“

Die Zeit sei nicht immer einfach gewesen, aber die Firma sei gut durch die Pandemie gekommen, sagt Bäckermeister Wolfgang Hager. „Unser Glück war, dass wir nie komplett geschlossen hatten. Aber wenn man langfristig nicht so arbeiten kann, wie man möchte, macht das keinen Spaß.“ Er freut sich über die Öffnungsschritte und auch bei den Menschen bemerkt er die Freude auf einen Frühling ohne Beschränkungen.

Feuerwehren planen ihre Feste

Auf eine wichtige Einnahmequelle mussten die Feuerwehren der Region in den letzten beiden Jahren verzichten. „Etliche Feuerwehren planen schon ihre Feste, ob die dann wirklich abgehalten werden können, werden wir noch sehen“, gibt sich Abschnittsfeuerwehr-Kommandant Franz Klampfl noch zurückhaltend.

Die Feuerwehren seien aber motiviert und freuen sich darauf. „Auch die Bevölkerung sehnt die Feste wieder herbei“, ist sich Klampfl sicher.

Über den Umstieg auf Normalbetrieb im Hollywood Megaplex freut sich auch Mario Hueber. „Es herrscht dann wieder Planbarkeit und wir müssen nicht von Woche zu Woche handeln.“ Positiv hebt er hervor, dass die Öffnungen ab 5. März mit dem Start eines großen Blockbusters des Frühjahrs, „The Batman“, zusammenfällt.

Über das Ende aller Maßnahmen freut sich auch Cinema-Paradiso-Geschäftsführer Alexander Syllaba: „Das heißt nach zwei Jahren Schließung oder harten Auflagen, dass unser Publikum endlich wieder uneingeschränkt Filme und Veranstaltungen genießen kann. Viele erwarten das schon sehnsüchtig.“ Für 5. März plant das Team ein besonderes Konzert im Club 3.

NXP fährt nun langsam Veranstaltungsschiene hoch

Etwas Vorlaufzeit benötigt das NXP-Team. „Wir mussten zahlreiche Mitarbeiter aufgrund der Krise zur Kurzarbeit anmelden. Ein Veranstaltungsbetrieb fährt nicht von 0 auf 100 hoch und alles ist wieder happy peppi“, gibt NXP-Chef René Voak zu bedenken.

Trotz einiger Absagen freut er sich, dass er Anfang März mit den Fäaschtbänklern, Andy Lee Lang oder dann etwa am 1. Mai mit Thommy Ten & Amélie van Tass hochwertige Veranstaltungen bieten kann. „Es besteht die Hoffnung, dass sich sozusagen vor allem auch die Besucher wieder raustrauen – die Verunsicherung war bei den Ticketvorverkäufen selbstverständlich unübersehbar“, sagt Voak.

Auch für NXP Bowling und Lasertron ist er optimistisch. „Wir freuen uns über treue Stammkunden, die auch während der letzten zwei Jahre regelmäßig zu Gast waren“, sagt NXP-Chef René Voak. Zugleich mussten wir auf einen wichtigen Teil unserer Gäste verzichten, insbesondere größere Gruppen seien ausgeblieben und unterm Strich schlage sich das massiv zu Buche.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden