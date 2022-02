St. Pöltens Kultur floriert im Zeichen der Lockerungen

Die Kulturstätten öffneten im Gegensatz zur Nachtgastronomie schon im Dezember ihre Tore. Jedoch mussten einige internationale Produktionen aufgrund der Einreisebeschränkungen abgesagt werden. Dennoch zeigen sich die Kulturhäuser in der Landeshauptstadt optimistisch.

„Wir freuen uns sehr, dass es die derzeitige Situation zulässt, weitere Öffnungsschritte zu setzen“, heißt es aus dem Landestheater. Man freue sich besonders auf das junge Publikum bei Schulvorstellungen.

„Es gilt: verantwortliches Handeln und Hausverstand“

Thomas Gludovatz, Geschäftsführer vom Festspielhaus und von der Bühne im Hof, sieht den Lockerungen auch vorsichtig optimistisch entgegen und geht davon aus, dass sich die Situation im Frühling weiter entspannen wird.

Im Frei:Raum ist man etwas vorsichtiger: „Es ist erfreulich für Events, dass gelockert wird, andererseits bleiben Bedenken, ob es dadurch zu mehr Ansteckungen kommt“, sagt Frei:Raum-Leiter Wolfgang Matzl.

Die Frage, ob die Lockerungen zu früh beziehungsweise zu spät kommen, sei laut Dieter Regenfelder von der Bühne im Hof eine schwierige. „Die Zukunft wird es zeigen. Aber auch hier gilt: verantwortliches Handeln und Hausverstand“.

Kulturhäuser loben vorbildliches Publikum

„Diszipliniert und vorbildlich“, so fassen die Kulturbetriebe das Verhalten des Publikums während des Lockdowns zusammen und möchten sich dafür bei ihrem Publikum bedanken. Die Implementierung der Maßnahmen sei für sie zwar eine Herausforderung, sie könnten diese aber nachvollziehen.

Demnächst kann man sich zum Beispiel auf das szenische Konzert von „Der Pilot Fridolin“ am Sonntag, 27. Februar, in der Bühne im Hof freuen oder auf die öffentliche Probe vom Wiener Staatsballett am Montag, 21. März, im Festspielhaus. Der Frei:Raum bietet am 31. März das Konzert von Thorsteinn Einarsson und im Landestheater steigt am Samstag, 5. März, die Premiere von „Die Blendung“.

