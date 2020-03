111 positive Fälle in NÖ, erster Fall in St. Pölten .

In Niederösterreich hat es am Sonntag 111 positive Covid-19-Fälle gegeben. Das waren nach Angaben des Sanitätsstabes um 29 mehr als noch am Tag zuvor mit 82. In St. Pölten gab es die erste positiv auf das Coronavirus getestete Person