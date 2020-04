„In Zeiten der Corona-Krise haben wir vier Notärzte im Dienst, normalerweise sind es zwei,“ rechnet Geschäftsführer Markus Wieninger vor. Insgesamt bestehe das ASBÖ-Team in St. Georgen aus 26 hauptberuflichen Mitarbeitern und 14 Fachärzten für Anästhesie- und Intensivmedizin, so der Dienststellenleiter. Obwohl das ausreichende Vorhandensein von Schutzbekleidung gerade ein brisantes Thema ist, sei das Team in St. Georgen in der glücklichen Lage, über die Jahre kontinuierlich vorgesorgt zu haben. Auch mit richtiger OP-Berufskleidung. Das helfe nun bei den Covid-19-Transporten. 49 Verdachtsfälle wurden bisher in die Krankenhäuser gebracht. Ein Fahrzeug wurde für diesen Zweck verschlankt und so viel wie möglich ausgeräumt, denn nach jedem Einsatz „wird es quasi zerlegt, geputzt und desinfiziert und wieder zusammengebaut,“ verbildlicht Markus Wieninger.

ASBÖ St. Georgen ist auf Spezialfälle vorbereitet

Den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten heißt, den dringend notwendigen Dienst am Menschen zu tun. Neben Rettungs- und Krankentransporten für die regionale Bevölkerung, ist der ASBÖ St. Georgen auch Spezialist für die notarztbegleitende Transferierung von Patienten zwischen einzelnen Krankenhäusern. Also Überwachungspflichtige und Patienten, die eine intensivmedizinische Betreuung benötigen. „Ein Meilenstein ist da unser Betten-Intensiv-Transporter, ein in Österreich einzigartiges Spezialfahrzeug,“ zeigt sich das ASBÖ-Team stolz, 18 der Mitarbeiter haben den Führerschein um es zu lenken.

Der Lkw ist eine rollende Intensivstation, die eine Zuladung von 400 Kilogramm Patientengewicht ermöglicht. Damit können auch schwergewichtige Personen transportiert werden, normale Tragen enden bei 140, Hubschrauber bei 130 Kilogramm. Zwei Ärzte können den Patienten überwachen, elf verschiedene Beatmungsmöglichkeiten und die Trage „Heavystar“ ist mit 2070 mal 850 Millimeter komfortabel. Kein Wunder also, dass der ASBÖ St. Georgen im österreichweiten Einsatz ist: „Immer öfter fordern uns auch die anderen Bundesländer an, das zeigt wie wichtig dieser Betten-Intensiv-Transporter ist,“ unterstreicht Markus Wieninger. Er und sein Team sind also im Dauereinsatz, nicht nur im Bezirk.

Bevölkerung bedankt sich mit Essen

„Einige von uns wohnen beinahe hier,“ lacht der Dienststellenleiter. Und sie werden mit köstlichen Mehlspeisen von den St. Georgenern verwöhnt. Die Dienststelle bedankt sich bei der Bevölkerung für die „liebenswürdige Verpflegung“. Auch bei der Familie Eigelsreiter vom Gasthaus Ambichl und bei JAHO’s Radlertränke. „Durch täglich bis zu 25 Menüs können wir gestärkt die Einsätze fahren“, so Wieninger.