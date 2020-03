Diözese St. Pölten: Erste Maßnahmen beschlossen .

Die von der Bundesregierung beschlossenen Vorgaben werden auch in der Diözese St. Pölten umgesetzt. So wird es unter anderem keine gefüllten Weihwasserbecken, keine Mundkommunion und keine zusätzlichen Veranstaltungen geben. Hochzeiten und Begräbnisse sind auch betroffen. Gottesdienste und seelsorgliche Betreuung sollen so gut es geht erhalten bleiben.