Kommenden Samstag macht der Impfbus in der Landeshauptstadt Station. Von 9 bis 13 Uhr hält der Bus vor dem Rathaus, ehe am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr bei der Wasserrettung am Ratzersdorfer See steht.

Gimpft werden vom bewährten Team des PVZ St. Pölten alle Personen ab 12 Jahren. Für die Impfung ist keine Anmeldung nötig, lediglich die E-Card und ein Lichtbildausweis müssen vorgelegt werden.

Am Rathausplatz werden alle Impfwilligen vom Restaurant Schauspiel mit einem Kaffee belohnt, am Ratzersdorfer See gibt es für jedes Jaukerl ein Erfrischungsgetränk.