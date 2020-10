Die von der Bundesregierung eingesetzte Ampel-Kommission eingesetzte Ampel-Kommission setzte St. Pölten Stadt auf „Orange“. Das bedeutet eine Verschärfung der Maßnahmen. Davon betroffen sind auch Veranstaltungen. Ein Grund dafür, dass das Beislfest, das für dieses Wochenende geplant war abgesagt werden musste.

Von Donnerstag auf Freitag kamen fünf positive Fälle in St. Pölten dazu. Seit Beginn der Pandemie wurden somit insgesamt 253 St. Pöltner positiv auf das COVID-19-Virus getestet. „Dass die Ampel irgendwann auf ‚Orange‘ umschlagen wird, kommt für uns nicht überraschend. Das ist der Preis, den wir als zentral gelegene Schul- und Landeshauptstadt zu zahlen haben“, reagiert Bürgermeister Matthias Stadler.

Was das nun für die St. Pöltner bedeutet, ist noch ungewiss. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kündigte verschärfte Maßnahmen bei „orange“ an, eine entsprechende Verordnung fehlt aber noch. „Wir müssen die Verordnung abwarten, die bis Montag kommen soll“, so ein Sprecher des St. Pöltner Rathauses.

Zu unsicher wurde die Situation den Organisatoren des Beislfestes nach Rücksprache mit der Gesundheits-Stabstelle des Magistrats. „Wir müssen absagen“, erklärt Martin Paul. Mehrere tausend Euro investierten die Veranstalter in Werbematerialien und in die Vororganisation. Einige Gastronomen wollen dennoch am Programm festhalten, „damit haben wir aber nichts mehr zu tun“, so Paul. Er will sich auf kommendes Jahr konzentrieren.

Im Bezirk konnten Corona-Infektionen nachverfolgt werden

Auch der Bezirk St. Pölten wurde bei der Corona-Ampel um eine Farbe nach oben gestuft. Vor allem der Cluster aus Hofstetten-Grünau habe, laut Bezirkshauptmannschaft zu der Entscheidung der Kommission beigetragen. War der Bezirk am Beginn der Woche noch „grün“, ist er jetzt „gelb“. Bisher ist der Bezirk von hohen Infektionszahlen verschon geblieben.

Bezirkshauptmann Josef Kronister führt das auf die gute Arbeit seiner Mitarbeiter zurück. „Wir haben eine sehr gute Aufklärungsquote bei den Infektionszahlen.“ Das Contact Tracing funktioniere sehr gut. Zusätzlich erhält die Bezirkshauptmannschaft Unterstützung vom Bundesheer. „Über den Sommer sind wir auch nicht untätig gewesen und haben mehr Personal engagiert“, so Kronister.

Seit der Einführung der Corona-Ampel hat auch die Stadt St. Pölten wieder einen behördliche Führungsstab einberufen. Zusätzlich wurde eine Task-Force gegründet. Dieses Team ist ausschließlich mit der Bearbeitung von COVID-19 Fällen in St. Pölten beauftragt. 30 freiwillige erfahrene Mitarbeiter bilden diese Task Force und führen Personen-Kontakt-Nachverfolgung für das Gesundheitsamt durch und stellen Bescheide aus. Aktuell wurden 48 Bescheide erlassen.