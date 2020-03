Dass auf Hygiene geachtet werde, verstehe sich. In allen Toilettenanlagen seien zudem Plakate zum Thema "Wie wasche ich meine Hände richtig?" aufgehängt worden, teilte die Centerleiterin mit. Die Verordnung der Regierung im Zusammenhang mit Corona sei am Dienstag gekommen und vorerst bis 3. April gültig, so Bräunlich. "Was ist danach?", stelle sich als Frage.

Im Innsbrucker Einkaufszentrum CYTA herrsche quasi "Normalbetrieb", sagte Geschäftsführer Erich Pechlaner. Lediglich Veranstaltungen wie Eröffnungsfeste oder den Flohmarkt am Sonntag musste man absagen. Außerdem wurden am Eingang und in den Toiletten Desinfektionsspender aufgestellt. Bei den Besucherzahlen merke man derzeit keine Unterschiede - das könne man aber erst gegen Ende des Monats vollends beurteilen, meinte Pechlaner. Über eine Schließung der CYTA wollte er nicht nachdenken, schließlich erfülle das Einkaufszentrum ja mit Lebensmittelgeschäften und Ähnlichem eine "Versorgungsfunktion".

Aus dem Murpark in Graz hieß es, dass derzeit keine Auswirkungen spürbar seien. Der Betrieb laufe unverändert normal. Man habe allerdings die Reinigungsintervalle erhöht und man lege noch mehr Wert auf die Desinfektion von Bankomaten und Handläufe. Aus dem Shopping Center Seiersberg hieß es, dass momentan keine größeren Veranstaltungen geplant seien. Auswirkungen auf das Einkaufszentrum gebe es keine: "Wir werden wie gewohnt geöffnet haben."

Die Regierung hat, um das neuartige Coronavirus einzudämmen, bis zum 3. April alle Menschenansammlungen mit mehr als 100 Menschen in geschlossenen Räumen und über 500 im Freien untersagt. Einkaufszentren sind davon ausgenommen, da sie zur Versorgung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens gehören, wie es im Erlass zum Epidemiegesetz heißt.