Die von der Bundesregierung eingesetzte Ampel-Kommission setzte St. Pölten Stadt auf „Orange“. Von Donnerstag auf Freitag kamen fünf positive Fälle dazu. Seit Beginn der Pandemie wurden somit insgesamt 253 St. Pöltner positiv auf das COVID-19-Virus getestet.

„Dass die Ampel irgendwann auf ‚Orange‘ umschlagen wird, kommt für uns nicht überraschend. Das ist der Preis, den wir als zentral gelegene Schul- und Landeshauptstadt zu zahlen haben", reagiert Bürgermeister Matthias Stadler. Was das nun für die St. Pöltner bedeutet, ist noch ungewiss. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kündigte verschärfte Maßnahmen bei „orange“ an, eine entsprechende Verordnung fehlt aber noch. „Wir müssen die Verordnung abwarten, die bis Montag kommen soll“, so ein Sprecher des St. Pöltner Rathauses.

Seit der Einführung der Corona-Ampel hat die Stadt St. Pölten wieder einen behördliche Führungsstab einberufen. Zusätzlich wurde eine Task-Force gegründet. Dieses Team ist ausschließlich mit der Bearbeitung von COVID-19 Fällen in St. Pölten beauftragt. 30 freiwillige erfahrene Mitarbeiter bilden diese Task Force und führen Personen-Kontakt-Nachverfolgung für das Gesundheitsamt durch und stellen Bescheide aus. Aktuell wurden 48 Bescheide erlassen.